Crypto-monnaie : Qu’est-ce que la gravure de pièces de monnaie et pourquoi devrait-elle faire partie du calcul de chaque investisseur ?

Si vous êtes nouveau dans les crypto-monnaies, vous avez dû être amusé d’entendre parler de la brûlure de pièces ; vous vous demandez pourquoi quelqu’un a besoin de brûler les pièces ? Eh bien, expliquons-nous.

La gravure de pièces est un processus au cours duquel les mineurs et les développeurs retirent les pièces de la circulation. En d’autres termes, la gravure de pièces est un processus de destruction de la pièce afin qu’elle ne soit plus disponible pour une utilisation ultérieure (commerciale ou autre). Les développeurs et les mineurs enverront les pièces aux adresses spécialisées dont les clés privées ne sont pas accessibles. En outre, ils devraient fournir l’algorithme de preuve de gravure au marché pour faciliter la vérification croisée.

Krishna Prasad, professeur agrégé de finance, TA Pai Management Institute, a expliqué cela avec un exemple : Imaginez une personne ayant 10 notes de Rs. 2 000 et il décide de brûler (littéralement) 5 billets. Une fois que 5 notes sont brûlées, ces notes ne peuvent pas être utilisées/accessibles par quiconque, y compris l’émetteur. Comme les crypto-monnaies sont virtuelles et ne peuvent pas être littéralement brûlées, les mineurs/développeurs utilisent des moyens numériques pour rendre la pièce inutilisable.

La combustion des pièces est essentiellement effectuée pour créer un resserrement de l’offre, créant ainsi une traction artificielle à la hausse pour le prix symbolique.

Abhay Chebbi, pro-chancelier de l’Alliance University, a déclaré que dans le monde réel, brûler des pièces de monnaie équivaudrait à faire un tas de pièces de monnaie ou de billets et à allumer un bûcher sur le tas. La gravure de pièces dans le monde de la crypto-monnaie est exactement la même, bien qu’il s’agisse de la gravure virtuelle de la crypto-monnaie. Chaque réseau de crypto-monnaie définit un protocole pour accomplir la gravure mais cela revient à associer les pièces en circulation à des clés privées introuvables afin que personne ne puisse les revendiquer comme étant les siennes. De plus, l’événement d’une brûlure de pièce lui-même est enregistré dans les livres du grand livre afin que la brûlure soit infaillible.

Nouvelle mode ?

Selon Edul Patel, PDG et co-fondateur de Mudrex, la gravure de pièces de monnaie n’est pas un nouveau concept. Cependant, cela a attiré beaucoup d’attention ces derniers temps après la récente mise à niveau de London Hard Fork vers le réseau Ethereum. Avec cette mise à niveau, environ 3,17 ETH sont brûlés chaque minute. Pour mettre cela en perspective, le prix moyen de l’ETH au cours des sept derniers jours était de 3 200 $. Cela signifie que plus d’un demi-million de dollars d’ETH sont brûlés chaque heure ! De telles nouvelles parviennent à saisir les globes oculaires plus rapidement.

Pourquoi les créateurs de crypto brûlent leur pièce

Le professeur Chebbi a déclaré que les créateurs de crypto brûlaient les pièces pour tenter d’augmenter la valeur des pièces qui restent en circulation. Ce n’est pas très différent de ce qui se passe dans le domaine du pétrole. « Si le prix du baril de pétrole brut baisse parce qu’il y a une surabondance de l’offre et que la demande n’est pas proportionnellement élevée, alors les pays producteurs de pétrole réduisent l’offre et les prix remontent à nouveau. La même dynamique d’offre et de demande est en jeu derrière le processus de gravure de pièces », a-t-il déclaré à FE Online.

Expliquant davantage, le professeur Prasad a déclaré que la monnaie ordinaire (INR, USD, GBP, etc.) est émise et contrôlée par les gouvernements respectifs par l’intermédiaire des banques centrales. Si le pays émet un excès de monnaie, cela conduira à l’inflation (hyperinflation) car l’offre de monnaie est supérieure à la demande. D’un autre côté, si le pays émet moins de devises, cela pourrait entraîner une dépression ou une contraction de l’économie. De même, l’offre excédentaire de pièces pourrait entraîner une inflation. Comme ces pièces ne sont émises ou contrôlées par aucune autorité unique, les développeurs/mineurs brûlent les pièces.

Presque tous les réseaux de crypto-monnaie ont défini les protocoles et les mécanismes de gravure de pièces. La « preuve de gravure » ​​est devenue une partie aussi intégrante du discours sur la cryptographie que la « preuve de travail » (qui donne lieu à l’extraction de pièces de monnaie).

Il n’est pas nécessaire que toutes les crypto-monnaies soient gravées. Seuls ceux dont l’offre est excédentaire subissent ce processus.

Objectif principal

« L’objectif principal de la combustion des pièces est de réguler l’offre et ainsi de stabiliser le prix. Le processus est similaire à la démonétisation de la devise ou au rachat d’actions. Le 25 juin, Infosys Ltd. a annoncé le rachat de 1,084 million d’actions. L’objectif était ici de réduire l’offre d’actions Infosys négociées sur les marchés boursiers. Le bénéfice par action (BPA) d’Infosys après le rachat augmentera, ce qui augmentera à son tour le cours de l’action. De même, lorsque l’inflation dans le pays augmente en raison d’une masse monétaire excédentaire, la banque centrale augmente les taux d’intérêt. La personne ayant un excédent d’argent déposera alors l’argent en banque, réduisant ainsi la liquidité. Cet exemple n’est pas exactement le même que le processus de gravure, mais atteint le même objectif », a déclaré le professeur Prasad.

Lorsque les développeurs/mineurs brûlent les pièces, le nombre de pièces disponibles sur le marché des devises numériques diminue. En conséquence, le prix de la pièce augmentera (du moins en théorie, il devrait le faire).

Le professeur Chebbi a déclaré qu’une différence fondamentale entre la monnaie fiduciaire et la crypto-monnaie est que la monnaie fiduciaire est de nature inflationniste tandis que la crypto-monnaie est déflationniste. La raison en est que le montant total de la monnaie fiduciaire en circulation ne cesse d’augmenter avec le temps (par le biais de l’instrument de dette et de l’impression de monnaie par les banques centrales). Mais, le montant total de crypto-monnaie (pour la plupart des devises) en circulation a une limite supérieure – par exemple, dans le cas de Bitcoin, l’objectif est de 21 millions de pièces. Par conséquent, la valeur d’une unité de monnaie fiduciaire perd de la valeur avec le temps (à cause de l’inflation), et dans le cas de la monnaie crypto lorsque l’exploitation minière ne peut plus déterrer de nouvelles pièces, une unité de monnaie crypto continuera à accumuler de la valeur (déflation). Même ainsi, jusqu’à ce qu’un tel point de saturation soit atteint, les promoteurs de crypto estiment que la gravure de pièces est un bon moyen d’augmenter la valeur des crypto-monnaies.

Impact de la brûlure des pièces sur le marché

Le professeur Prasad a déclaré que le résultat de la brûlure des pièces n’a pas encore été prouvé (car il s’agit d’un phénomène récent). Cependant, théoriquement, le processus de combustion devrait stabiliser les prix/marchés.

Le professeur Chebbi a également déclaré que le jury était toujours là sur l’impact du processus de gravure sur le marché des crypto-monnaies. Immédiatement après la dernière brûlure de Bitcoin, il a pris de la valeur. D’un autre côté, la combustion de jetons BNB n’a rapporté aucun dividende appréciable pour cette devise. «Nous pensons que la stabilité et la viabilité à long terme d’un marché de la crypto-monnaie sont davantage tributaires de la force de cette devise elle-même (comme la confiance des investisseurs en elle et, éventuellement, son acceptation par le monde comme moyen d’échange). Cependant, Coin burn a sa place dans le soutien de la monnaie et pour démontrer l’engagement des promoteurs envers la monnaie », a-t-il déclaré.

«De la même manière que différentes monnaies fiduciaires – le dollar américain, la roupie indienne, la livre sterling, etc. ont leurs forces innées, différentes cryptomonnaies, que ce soit Bitcoin, les jetons BNB ou Ethereum, ont leurs propres forces. L’impact des politiques des banques centrales (assouplissement quantitatif ou resserrement de la masse monétaire et al.) sur la stabilité des différentes devises n’est pas uniforme. En extrapolant cela aux crypto-monnaies, nous constatons que différentes devises réagissent à la combustion des pièces de manière distincte », a ajouté le professeur Chebbi.

Impact de la brûlure des pièces sur les investisseurs

Selon le professeur Prasad, le processus de gravure de pièces est très important pour deux raisons.

– Premièrement, les investisseurs obtiennent un avantage tangible grâce à une meilleure valorisation.

Deuxièmement, le processus de brûlage des pièces signale aux investisseurs que les prix seront stabilisés grâce à l’autorégulation en l’absence de régulateurs.

Par exemple, lorsqu’une action individuelle atteint le circuit supérieur ou inférieur, la bourse (NSE ou BSE) suspend la transaction pour permettre aux prix de se stabiliser. Mais ce n’est pas possible dans le cas de la monnaie numérique. Par conséquent, la brûlure de la pièce inspire confiance aux investisseurs car elle sert de mécanisme pour stabiliser les prix de la monnaie numérique.

Étudiez la combustion des pièces avant d’investir

Le professeur Chebbi a déclaré: «À moins que vous ne accumuliez des pièces de toute dénomination (que ce soit Bitcoin, BNE ou autres), vous ne voulez pas brûler les pièces que vous possédez. Actuellement, seuls les promoteurs (par exemple les jetons BNB de Binance) brûlent une partie de leurs avoirs afin que les personnes investissant dans leur devise réalisent une valeur plus élevée pour leurs investissements. Si vous êtes un investisseur cherchant à investir dans la cryptographie, vous devriez étudier si des brûlures de pièces se sont produites pour cette devise et s’il existe un calendrier de combustion défini.

« Cela devrait faire partie de votre calcul lorsque vous prenez des décisions d’investissement. En général, si des brûlures de pièces se sont produites et/ou programmées, cela devrait vous donner plus de confiance qu’il y a des gens qui investissent pour voir cette devise croître, et cela serait un facteur en sa faveur », a-t-il ajouté.

