Crypto-monnaie – une nouvelle dimension dans l’économie mondiale

La crypto-monnaie a été initialement conçue comme un moyen de paiement.

Par Mohanish Verma

La crypto-monnaie est une monnaie numérique basée sur l’utilisation de la cryptographie pour sécuriser les transactions, contrôler la création d’unités supplémentaires et également vérifier le transfert d’actifs. Chaque « crypto-monnaie » possède un ensemble unique de caractéristiques et ne peut être analysée ou comprise en faisant des observations générales. Le terme est utilisé comme une représentation générique de tous ces jetons générés par cryptographie. Dans le jargon actuel convertible, les monnaies virtuelles décentralisées sont appelées « crypto-monnaies ».

Une estimation met le nombre de crypto-monnaies à environ 6700, avec une capitalisation boursière totale d’un étonnant 2,5 billions de dollars US au 25 octobre 2021. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano, Solana, Ripple, Polkadot sont parmi les plus grands noms à ce jour. 2021. Il existe une grande variation dans les caractéristiques des crypto-monnaies qui évoluent également au fil du temps en raison de l’évolution des caractéristiques uniques de chacun de ces instruments.

Histoire et contexte

Haber et Stornetta ont été les premiers à proposer le concept de chaîne de blocs en 1991. La chaîne de blocs est une technologie de registre distribué et se compose de sous-ensembles de données, sous forme de blocs. Chaque bloc ou pièce est extrait sur la base de calculs et de cryptographie intenses, à travers un «travail» intense ou en arrivant au résultat correspondant à accepter dans la chaîne de blocs. L’extraction d’un nouveau bloc ou « pièce » est donc un travail très intense et ardu et le mineur qui réussit est récompensé en termes d’une nouvelle « pièce ». Un matériel avancé et de grandes quantités d’énergie sont nécessaires pour « travailler » et générer ou « exploiter » une crypto-monnaie.

Le concept original d’une monnaie numérique basée sur la cryptographie telle qu’elle est perçue sous la forme actuelle a été initié en 2008 par « Satoshi Nakamoto » via un pseudo nom.

L’évolution des crypto-monnaies a été facilitée par le développement des échanges cryptographiques sur une période de temps. Un nouvel écosystème est en vue grâce à de tels échanges, qui, s’ils sont correctement réglementés, peuvent faciliter la participation en douceur d’un plus grand nombre de personnes aux crypto-monnaies.

Les crypto-monnaies ne sont pas adossées à des actifs conventionnels tels que des réserves d’or. Ils tirent de la valeur de l’utilité démocratique et décentralisée, de l’acceptation et de la croyance du marché. De nombreuses « pièces » ou « jetons » cryptographiques sont en fait soutenus par des projets de chaîne de blocs à la pointe de la technologie. Ripple (XRP) a aidé la 4 e banque d’Europe, Banco Santander, à développer son service One Pay FX.

Avantages et inconvénients

Il y a certains avantages ainsi que des failles dans l’utilisation des crypto-monnaies. Bien qu’il existe des appréhensions généralisées quant à l’utilisation de crypto-monnaies pour des activités douteuses, il peut exister des possibilités de contrôler et de réglementer cela grâce à des échanges cryptographiques réglementés et à l’introduction de normes KYC. Ce n’est en aucun cas une tâche facile. Cependant, étant donné que souhaiter supprimer l’existence de la crypto-monnaie ne semble pas réaliste, le meilleur moyen serait peut-être de développer des normes réglementaires supérieures et de bloquer l’utilisation illégale de ce nouveau concept.

Le concept de blockchain a ses avantages en termes d’offre d’une véritable égalité, c’est-à-dire que chaque participant est également important et qu’il n’y a pas d’intermédiaires ou d’Autorités Centrales. Bien que l’anonymat ou la confidentialité soient également considérés comme un avantage, ils comportent également le risque d’absence de support ou de garantie en cas de perte ou de piratage du système. Cela pourrait aider à faciliter l’accès au crédit et au financement au niveau mondial, même pour les petites et moyennes entreprises. Il s’agit de questions politiques controversées qui nécessitent une analyse minutieuse pour garantir le bien-être général et la sécurité des systèmes financiers et vérifier également l’utilisation abusive des instruments financiers axés sur la technologie.

Devise ou actif

La crypto-monnaie a été initialement conçue comme un moyen de paiement. Dernièrement, il est devenu une forme d’actif, dont la valeur continue de fluctuer au fur et à mesure qu’il est négocié sur les marchés ou les bourses. Il y a un élément à la fois de monnaie et d’actif dans ce nouvel instrument financier. En tant qu’actif, il présente également la particularité de fluctuer très rapidement sur une courte durée. La sensibilité à toute appréhension même par une poignée de « propriétaires » entraîne des baisses ou des sauts importants dans les prix de ces crypto-monnaies/crypto-actifs. Les informations de marché et les échanges cryptographiques jouent un rôle très critique dans la valeur des crypto-actifs.

Classes de crypto-monnaies

Il existe une variété d’instruments cryptographiques qui ont des caractéristiques différentes, certains en tant que monnaie et d’autres en tant qu’actif. Les crypto-monnaies ont été regroupées en 7 grandes classes par Wolfgang et al (2019).

Mécanisme de transaction – par ex. Bitcoin (BTC)

Jeton de calcul distribué – par exemple. Ethereum (ETH)

Jeton utilitaire – par exemple. Golem (GLM)

Jeton de sécurité (en actions, instruments financiers) – ex.ArCoin

Jetons fongibles – par ex. ERC-20

Jeton non fongible – par exemple SAND, DEGO

Stablecoins – par exemple USD Tether (USDT), LBS Peg.

Toutes les crypto-monnaies ne peuvent être placées dans aucune classe. La technologie fondamentale de la cryptographie est si dynamique ; il est difficile de les classer en compartiments étanches. Ils ont de nombreuses utilisations et caractéristiques. Cela souligne la difficulté de les traiter comme un actif ou une devise à un moment donné. La cryptographie et les calculs mathématiques constituent la base de l’extraction de crypto-monnaies, qui ont des caractéristiques dynamiques et également de multiples variantes au fil du temps. De nouveaux instruments cryptographiques sont générés en temps réel.

Défis pour les économies

La menace pour le système monétaire, la crainte d’une utilisation abusive pour des activités douteuses et l’absence de contrôle sur les échanges cryptographiques privés permettant la vente et l’achat de crypto-monnaies sont de réels défis auxquels sont confrontés les pays individuels, car les crypto-monnaies augmentent leur présence et leur influence sur l’économie mondiale. Un autre aspect crucial concerne la taxation de ces transactions tant au niveau national qu’international.

Les crypto-monnaies sont envisagées sous différents angles par divers pays. Les premiers sont les pays favorables à la crypto comme Malte, Singapour et la Suisse, qui promeuvent l’utilisation de la crypto-monnaie. La deuxième catégorie de pays restreint les crypto-monnaies. Il s’agit notamment de la Chine, qui a largement interdit les crypto-monnaies. La Corée du Sud, le Bangladesh, la Bolivie, Taïwan et le Liban ont également interdit l’utilisation des crypto-monnaies. La troisième catégorie réglemente l’utilisation des crypto-monnaies. Ces pays cherchent à équilibrer l’encouragement de l’utilisation des crypto-monnaies et l’équilibre des risques liés à l’utilisation des crypto-monnaies, comme les États-Unis.

Il existe des variations dans la manière dont les crypto-monnaies sont prises en compte pour diverses taxes telles que la TVA, les plus-values ​​ou l’impôt foncier. Il ne fait aucun doute qu’un mécanisme de taxation juste et transparent, qui soit également robuste et dynamique, doit être mis en place par toutes les économies du monde. En raison du manque de clarté, il est possible que les écarts fiscaux augmentent dans ce domaine à moyen et long terme. Bien qu’il soit plus difficile d’autoriser l’utilisation des crypto-instruments comme monnaie et mode de paiement, il serait peut-être possible de les traiter comme une forme d’actif. L’imposition des plus-values ​​pourrait donner lieu à des solutions plus pragmatiques, avec des restrictions sur la réclamation des pertes et l’établissement d’une autorité de régulation dans chaque économie pour émettre des instructions et des réglementations de temps à autre. L’analyse des classes de crypto-monnaie ainsi que la définition de la nature de ces actifs peuvent être un point de départ pour adapter cet instrument au système financier de manière progressive. Un consensus global est cependant nécessaire compte tenu de la nature numérique et de la technologie impliquée.

Part de marché

Les 10 principales crypto-monnaies en fonction de leur capitalisation boursière au 25 octobre 2021, telles que rapportées par coinmarketcap.com, sont représentées dans le graphique suivant :

L’importance des crypto-monnaies dans l’économie mondiale a augmenté rapidement non seulement en termes de valorisation, mais également en termes de détention par la population dans différents pays. Les crypto-monnaies trouvent le soutien de nouveaux quartiers au fil du temps.

Voie à suivre

L’émergence et l’acceptation des crypto-monnaies dans différentes parties du monde ne peuvent être ignorées ou mises de côté. La technologie de la blockchain est également là pour rester. Les instruments cryptographiques ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il constitue un défi pour les systèmes financiers de différentes économies et peut être utilisé à mauvais escient avec un risque élevé de piratage et d’anonymat. Peut-être qu’une plus grande transparence et clarté est possible en considérant les questions suivantes comme une priorité absolue :

1. Établir des normes et des règles pour l’utilisation des instruments cryptographiques dans les pays et au niveau mondial.

2. Capturer les transactions via KYC et développer des normes pour taxer les transactions.

3. Développer et réglementer les échanges cryptographiques.

4. Collecter des données et mener des recherches pour trouver et identifier des voies de blanchiment d’argent.

5. Trouver un équilibre entre la réglementation et la vérification des instruments cryptographiques à des fins différentes. L’utilisation de la crypto comme monnaie est compliquée mais la traiter comme un actif pourrait être envisagée.

Les recherches sur le sujet sont en cours. Un rôle plus actif des gouvernements et des institutions mondiales aidera à trouver des solutions pragmatiques et acceptables. Des réglementations pragmatiques et la transparence dans le traitement de cet instrument nouvellement découvert seront certainement bénéfiques à long terme.

(L’auteur est un agent de l’IRS et également un ancien chercheur invité à l’Université de Georgetown, aux États-Unis. Les opinions sont strictement personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite.)