Crypto-monnaies à surveiller après l’activation officielle de Taproot

Comme décrit par crypto news, Taproot est la mise à jour Bitcoin la plus attendue de ces dernières années, et elle a finalement été activée dans le protocole aux premières heures de ce dimanche 14 novembre, au plus fort du bloc 709 632. Le bloc a été extrait par F2pool et contient le message gm taproot, ou good morning taproot.

À partir de maintenant, Bitcoin dispose de meilleurs outils pour rendre les transactions plus privées, efficaces, moins chères, et également pour rendre ses contrats intelligents plus flexibles et avancés.

Proposée en 2018, Taproot a connu un long parcours de développement et de discussion, y compris une période de consultation menée par des mineurs, qui ont manifesté leur soutien à cette mise à jour en juin 2021.

Taproot est une mise à jour résumée en trois propositions d’amélioration Bitcoin ou BIP : Taproot (BIP 341), Schnorr (BIP 340) et Tapscript (BIP 342).

Ensemble, ces propositions accomplissent plusieurs choses importantes :

Optimisez le langage (Script) pour les instructions de dépenses Bitcoin (BTC), afin qu’il soit plus facile et compatible avec les mises à jour que Bitcoin peut avoir au fil du temps. Il introduit l’algorithme de génération de signature cryptographique de Schnorr, qui permet aux utilisateurs de créer, gérer et combiner des signatures d’utilisateurs de manière plus légère, ce qui profite grandement aux utilisateurs de portefeuilles et de transactions multi-signatures, par exemple. Taproot introduit une nouvelle structure pour organiser les informations des transactions Bitcoin, le Merkle Tree of Alternative Syntax ou MAST, dont le principal avantage est de masquer les instructions de dépenses d’une transaction, en affichant uniquement celle qui a finalement été utilisée, afin de ne pas avoir pour ajouter des données que nous n’utilisons pas à la blockchain Bitcoin.

Avec cette mise à jour majeure du réseau Bitcoin, beaucoup se demandent peut-être « que faire maintenant ». Nous avons une réponse simple : il est important de continuer à accumuler. Parce que?

Il suffit de regarder le graphique hebdomadaire pour comprendre la prochaine tendance élevée à se produire. Tout simplement, Bitcoin crée un coin de cassure haussier et exactement pour pouvoir briser la ligne de 0,25 Gann, que nous avons tracée dans notre analyse personnelle.

La plupart des indicateurs ne montrent toujours pas de paramètres de surachat. Ils sont favorables à une accumulation à moyen terme et avec une tendance à la croissance progressive du volume des opérations. Notre vague 5 d’Elliot n’est apparemment pas encore terminée.

En regardant Ethereum, nous pouvons en déduire qu’il sera très important pour cet actif de franchir la barrière de résistance des 4800$ pour atteindre notre projection maximale de 6000$.

Pour les points d’accumulation actuels, il est recommandé de mettre son capital en jeu en considérant un risque calculé, puisque cet actif commence à entrer dans la zone de surachat. Ceci est dû au fait que la plupart des indicateurs hebdomadaires montrent une surcharge de négociations mais avec une tendance à la continuité.

De la troisième crypto-monnaie avec la capitalisation boursière la plus élevée, on peut dire qu’elle est hebdomadairement sortie de la correction ABC et entame un nouveau cycle de 12345 vagues.

Bientôt, la cassure de la résistance à 661,15 $ entraînera le prix à rechercher de nouveaux sommets « en un clin d’œil ».

Nous recommandons d’accumuler à moyen et long terme en faisant le prix moyen de la région à partir du support et avec un prix de 581,45 $ et jusqu’au prix actuel de 645,58.

Binance Chain, comme beaucoup d’entre nous le savent, est une crypto-monnaie très silencieuse qui accompagne toujours de manière congruente les mouvements dimensionnels du marché. Parce qu’il s’agit d’une crypto-monnaie très utile, les investisseurs jetteront toujours leur dévolu sur cet actif, ce qui crée beaucoup de concurrence pour le réseau Ethereum.

Litecoin continue dans un mouvement harmonique de 12345 vagues. Cet actif, et sous la référence de prix entre 240$ et 291$, peut conduire à déclencher une augmentation de l’intérêt d’achat des investisseurs dans les semaines à venir.

Tous les indicateurs hebdomadaires sont positifs par rapport à la tendance haussière principale. C’est bon signe que cela nous fasse, et personnellement, dire que si vous avez encore cet actif dans vos portefeuilles, vous devez maintenir votre position jusqu’au prix maximum approximatif de 375,99 $.

À l’heure actuelle, nous savons qu’il est très risqué de mettre notre argent dans beaucoup d’Altcoins. Cependant, nous apportons une recommandation pratique et sûre.

Ces dernières semaines, la crypto-monnaie Qtum a montré des signes positifs d’accumulation dans la région entre 14,99 $ et 18,99 $, attirant ainsi l’attention des acheteurs silencieux et surtout des chasseurs de trésors.

À la mi-décembre (le mois prochain), cet actif subira une mise à jour majeure de son réseau de nœuds. Nous avons tous déjà vu que le prochain Halving peut apporter à cet actif des améliorations dans sa technologie et de nombreux nouveaux looks.

Harmoniquement et pour conclure, Qtum présente une tendance primaire dans une fourchette de 12345 vagues, la dernière vague étant celle qui peut amener le cours à casser les principales résistances les plus fortes.