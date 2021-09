“Crypto-monnaies aussi révolutionnaires qu’Internet” ⋆ Crypto new media

in

Hier, le président de la SEC Gary Gensler explicitement défini crypto-monnaies en tant que classe d’actifs véritablement mondiale.

Il l’a fait lors de son entretien virtuel devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, au cours duquel il a partagé ses recommandations concernant la réglementation des crypto-monnaies.

L’objectif était de promouvoir la coopération entre l’Europe et les États-Unis pour tenter de réguler les technologies de la finance décentralisée.

Gary Gensler (SEC) : la crypto comme Internet

Mais Gensler est allé encore plus loin.

En fait, à un moment donné, il a commenté le rôle que jouent les nouvelles technologies financières dans le système financier mondialisé :

“Je pense que la transformation que nous vivons actuellement pourrait être aussi importante que l’était Internet dans les années 1990.”

Gensler n’est pas le seul à le penser.

Il a longtemps été supposé dans la communauté crypto que la finance décentralisée est une révolution potentiellement marquante, d’autant plus que, pour la première fois dans l’histoire, elle retire le pouvoir de créer de l’argent à la politique.

Gensler s’intéresse très probablement à d’autres aspects, notamment ceux liés à la réglementation, étant donné son rôle, mais il n’est pas étranger à ce genre de considérations.

Par le passé, il a même donné des cours au célèbre MIT de Boston où il a parlé de blockchain et de décentralisation.

Lors de son discours au Parlement européen, il a souligné que les marchés de la cryptographie n’ont pas de frontières et sont actifs 24h/24 et 7j/7.

Minage et réglementation du Bitcoin

Il a également évoqué la consommation énergétique du Bitcoin, tout en soulignant que la popularité des crypto-monnaies basées sur le Proof-of-Stake (PoS) est en augmentation.

L’un des points clés de son intervention était cependant lié à la réglementation.

Il voit un besoin fondamental de développer de solides des cadres réglementaires qui permettent un certain soutien à l’innovation en matière de crypto-monnaie et de finance décentralisée, mais en maintenant en place une solide protection des investisseurs. C’est probablement le vrai défi, beaucoup plus difficile à faire qu’à dire.

Par exemple, il a souligné que Les plateformes DeFi permettent à des millions d’investisseurs d’accéder directement sans la présence d’intermédiaires, et cela poserait de grands risques, car le secteur de la cryptographie regorge de fraudes, d’escroqueries et d’abus. En l’absence d’obligations claires pour protéger les investisseurs, ils sont en effet vulnérables lorsqu’ils opèrent directement et de manière désintermédiaire sur les plateformes DeFi.

Il a également ajouté quelques inquiétudes concernant les pièces stables, étant donné que près des trois quarts des volumes de transactions sur les marchés de la cryptographie se font sous forme de jetons. En effet, il les a explicitement décrits comme une aide utile pour ceux qui tentent de contourner diverses réglementations, telles que la lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions internationales.

Il est difficile d’imaginer quel genre de collaborations pourraient émerger entre les agences gouvernementales américaines et européennes pour tenter de réguler l’insaisissable finance décentralisée, mais les propos de Gensler semblent révéler assez clairement non seulement que les institutions prennent désormais les crypto-monnaies au sérieux, mais qu’elles commencent également de réaliser leur véritable potentiel révolutionnaire.