Crypto-monnaies aux noms et usages les plus absurdes : Shiba inu, Poutincoin, Whoppercoin et plus | La technologie

L’année 2021 a été riche en nouvelles sur les crypto-monnaies, mais toutes n’ont pas de noms accrocheurs ou d’objectifs importants. Certaines ont commencé comme des blagues et nous vous disons quelles sont les plus absurdes que nous ayons trouvées.

Bitcoin ou Ethereum sont des crypto-monnaies très célèbres qui ont conquis une grande partie du marché des devises numériques. Avec des noms puissants et un objectif qui peut attirer l’attention sur son arrière-plan logique, ils ont parcouru un long chemin.

Toutes les crypto-monnaies ne sont pas comme ça. Dernièrement, Shiba Inu et Dogecoin ont fait beaucoup d’actualités en raison du caractère surprenant de leur proposition. Le fait que deux pièces créées comme une blague figurent parmi les dix premières sur le marché a donné beaucoup à dire.

Il existe de nombreux autres exemples et ci-dessous, nous allons parler de ceux qui nous ont le plus surpris :

Shiba Inu et Dogecoin.- Ce sont les deux faces d’une même pièce (désolé pour la mauvaise blague) et elles sont très similaires. Les deux sont nés en tant que memecoins, c’est-à-dire une blague crypto-monnaie et ne poursuivent pas un objectif précis. Ils ont considérablement augmenté en valeur au cours de la dernière année, bien que certains experts pensent qu’ils tomberont sous peu.

Potcoin.- Une monnaie numérique dont le but est le pouvoir acheter et vendre du cannabis de manière anonyme. C’est une solution pour que ce type d’échange se fasse légalement, mais sûr et discret pour les consommateurs.

En 2017, grâce à parrainé Dennis Rodman et un ambassadeur (non officiel) de la paix des États-Unis qui s’est rendu en Corée du Nord, ils ont connu une croissance énorme et continuent d’exister. Ils ont d’ailleurs de la concurrence, il y a plus de pièces liées au cannabis comme CannabisCoin, KushCoin, Bongger, Ganjacoinpro. Donc, si vous voulez investir, vous avez des options.

Kodakcoin.- La société de photographie a créé cette crypto-monnaie en janvier pour gérez les droits des images numériques et payez les professionnels du secteur pour qu’ils utilisent vos images. Il sera utilisé avec Kodak One, une plate-forme créée par la société et les jetons peuvent être extraits grâce au Kodak KashMiner. Au final tout reste à la maison.

Dentacoin.- Il est né en 2017, aux Pays-Bas, avec l’intention d’être un outil pour améliorer la santé bucco-dentaire dans le monde. je sais récompenserait ceux qui utilisent les applications pour améliorer le nettoyage des dents et vous pouvez aussi payer avec.

Si vous envisagez d’entrer dans le monde des crypto-monnaies, voici quelques conseils pour ne pas manquer d’argent.

Trumpcoin.- L’ancien président des États-Unis ne pouvait pas rester en dehors de cette affaire. Il y a six millions de Trumpcoins et 200 000 d’entre eux étaient destinés à l’administration Trump alors qu’ils valaient assez.

Il veut être utilisé comme un outil de plaidoyer et de soutien pour l’administration Trump. Pour le moment, ils n’ont aucune valeur, mais nous ne savons pas s’il se représentera aux élections.

Poutincoin.- Oui, le leader russe est également impliqué. Cette crypto-monnaie cherche à devenir un support pour l’économie du pays. Il fait sa propre promotion en disant que « les technologies, les services et les applications présents et futurs sont et seront toujours libres d’utilisation ». Cela n’a pas eu beaucoup d’impact sur les marchés des devises numériques.

Whoppercoin.- De retour en Russie, Burger King a commencé à donner en 2017 un Whoppercoin pour chaque rouble dépensé dans ses restaurants. Sachant que pour payer un hamburger, il vous fallait 1 700 WhoppercoinCela ne semblait pas très rentable.

Ail.- Ce memecoin, basé sur une blague sur la supériorité évolutive de ceux qui mangent du pain à l’ail, est sorti en 2018 et a été populaire pendant un certain temps. Sa limite est de 69 millions de jetons et ils n’ont jamais fini de décoller, comme cela s’est produit avec Dogecoin et Shiba Inu.

Mooncoin.- La monnaie lunaire possède son propre langage de programmation (MoonWord) et cherche à devenir un outil d’échanges très rapides. Il dispose de 384 000 millions de jetons, qui est le nombre de millimètres entre la Terre et la Lune, en plus d’utiliser des outils similaires à d’autres altcoins.

Comme Litecoin, utiliser Scrypt comme algorithme. Il vous permet d’être plus rapide et plus complexe que Bitcoin pour vos transactions, même si cela n’a pas fait beaucoup de succès, contrairement à la crypto-monnaie la plus importante de toutes.

Chaque jour, des crypto-monnaies arrivent sur le marché avec de grandes ambitions, mais ces 5 en particulier ont un avenir vraiment prometteur.

Ces crypto-monnaies peuvent avoir des noms quelque peu absurdes mais ce ne sont que quelques exemples de l’engouement pour les monnaies numériques. Vous pouvez acheter des jetons auprès de chacun d’entre eux et espérer qu’ils obtiendront plus de valeur à vendre, bien qu’il y ait peu de mouvement dans la plupart d’entre eux.

Les devises qui ont le plus augmenté cette année ne figurent pas sur cette liste, à l’exception de l’explosion du Dogecoin et du Shiba Inu, donc si vous voulez en savoir plus sur les meilleures crypto-monnaies à investir, n’oubliez pas de parcourir nos articles.