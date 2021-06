Crypto-monnaies ou immobilier ?

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Selon une étude, un peu plus d’un cinquième des Australiens préfèrent investir dans les crypto-monnaies par rapport aux classes d’actifs conventionnelles.

La confiance dans les formes conventionnelles d’investissement diminue partout dans le monde. En particulier, la baisse des taux d’intérêt sur les comptes d’épargne conduit de plus en plus de personnes à rechercher des alternatives. Il s’agit notamment des actions, de l’immobilier ou, depuis quelques années, des crypto-monnaies. De plus en plus, les crypto-monnaies sont également utilisées pour acheter d’autres classes d’actifs, telles que l’immobilier.

L’échange de crypto Kraken a maintenant mené une étude examinant la popularité de Bitcoin and Co. en tant que forme d’investissement. Selon l’étude, 22% des Australiens pensent que les crypto-monnaies surpasseraient les autres classes d’actifs.

Chez les millennials (nés entre 1981 et 1996), la tendance aux crypto-monnaies est encore plus prononcée. Environ 40% de ce groupe d’âge, par exemple, considèrent l’achat de crypto-monnaies comme une bonne alternative à l’achat d’un bien immobilier.

De plus, 31% des Australiens nés entre 1960 et 1980 considèrent les crypto-monnaies comme la meilleure option d’investissement. Pour la génération Z, née entre la fin des années 90 et les années 2010, en revanche, il n’était que de 24%, bien que ce soit aussi un bon chiffre.

« Les Australiens ont toujours une attitude conservatrice en matière d’investissement. La propriété est une norme culturelle et figure en bonne place sur les listes de souhaits de la plupart des investisseurs. Pourtant, alors que l’abordabilité continue d’être un problème, nous voyons de plus en plus de jeunes à la recherche d’autres options pour accroître leur richesse », a déclaré le directeur général de Kraken Exchanges, Jonathon Miller.

Il a déclaré qu’ils étaient convaincus que de plus en plus de personnes investiraient également dans les crypto-monnaies dans le but de diversifier leur portefeuille. Cela devrait encore renforcer la tendance révélée par la nouvelle enquête. Cependant, il est nécessaire d’éduquer davantage les gens sur les crypto-monnaies. Ici, la connaissance est souvent obtenue à partir de la spéculation.

L’immobilier reste la classe d’actifs la plus populaire en Australie et dans de nombreux autres pays, aux côtés des actions. Mais surtout la population plus jeune voit les investissements en crypto-monnaie comme une excellente opportunité. Le marché des crypto-monnaies est également très volatil par rapport au marché boursier. Les changements de prix à deux chiffres sont assez courants ici.

Ceci, en particulier, rend souvent difficile pour les nouveaux arrivants sur le marché des crypto-monnaies d’évaluer le marché. Espérant de gros profits, de nombreux investisseurs en crypto vendent leurs avoirs à l’approche d’une crise. Habituellement, cela aggrave la perte de valeur, car les ventes de panique augmentent encore plus.

Je partage des réflexions plus intimes dans une newsletter mensuelle que vous pouvez consulter ici. Faites-le moi savoir dans un commentaire et construisons votre univers crypto via Patreon. Rejoignez-moi sur les différentes plateformes de réseaux sociaux :

Twitter ● Instagram ● Patreon ● Facebook ● Snapchat ● LinkedIn.