Crypto-monnaies RIP: nombre de pièces «mortes» en hausse de 35% par rapport à l’année dernière; le décompte est proche de 2000

L’augmentation du nombre de pièces mortes s’était accélérée en 2017.

Le nombre de crypto-monnaies mortes ou de pièces cryptographiques, qui présentaient des avantages minimes à nuls pour quiconque, a augmenté de 35% par rapport à l’année dernière pour atteindre 1949 au moment du dépôt de ce rapport, selon les données de Coinopsy.com qui retracent les cryptos morts. Vers février de l’année dernière, le nombre total de pièces mortes s’élevait à plus de 1 440. Le terme pièce morte est donné aux cryptos qui n’existent plus pour plusieurs raisons. Par exemple, ils sont utilisés comme une arnaque, leur site Web reste en panne, ils ont des problèmes de nœuds ou de portefeuille, ils ont une faible liquidité ou ont simplement été abandonnés et leur développement a été interrompu par leurs développeurs. Les pièces abandonnées sont celles qui témoignent d’une activité commerciale nulle ou négligeable parmi les investisseurs. Cependant, en cas de manque d’informations sur les raisons pour lesquelles une pièce est décédée, elle entre dans la catégorie abandonnée par défaut.

L’augmentation du nombre de ces pièces mortes avait pris de l’ampleur en 2017, lorsque de nombreux entrepreneurs ou entreprises se sont tournés vers des offres initiales de pièces (ICO) et ont levé 4,9 milliards de dollars au cours de l’année, selon Crunchbase. Les ICO sont destinés à créer de nouveaux cryptos basés sur la blockchain ou des applications ou services associés. Selon CoinMarketCap, les ICO avaient augmenté le nombre de pièces existantes de 29 à plus de 850 projets en 2017. En décembre de l’année dernière, le nombre total de cryptos avait atteint près de 8 000. Au 3 mars 2021, il y avait 9108 cryptos en circulation, dirigés par Bitcoin et Ethereum.

Cependant, beaucoup de ces pièces ont cessé d’exister car elles étaient soit des escroqueries, des blagues ou elles n’avaient jamais évolué. Les projets de blague ou les pièces de monnaie sont ceux qui n’ont pas de plan réel ou concret et pourtant ils recherchent des investissements. Malgré cela, rares sont les passionnés de cryptographie qui y investissent encore leur argent. Par exemple, selon CoinMarketCap, Useless Ethereum Token (UET) était l’une de ces pièces Joke qui détenait un ICO et attirait plus de 300000 $. Les plus de 9000 cryptos existants ont une capitalisation boursière combinée de 1,96 billion de dollars, dont le bitcoin détient 60% des parts (1,11 billion de dollars) et Ethereum 11% (243 milliards de dollars). Bitcoin se négociait à 59661 $ tandis qu’Ethereum était au prix de 2111 $ au moment du dépôt de ce rapport.

