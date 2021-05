Crypto Narrative Confronter la réalité | Fils BTC

16 avril 2020 07:00 & nbspUTC

Mise à jour:

16 avril 2020 à 07:00 UTC

Par Rajat Gaur

eToro, une plate-forme d’investissement a publié un rapport sur l’état des actifs numériques pour le premier trimestre de 2020. Le document se compose de 50 pages qui présente des informations détaillées sur le marché, les tendances macroéconomiques et le sentiment de la communauté.

Comme ce document est très long et peut prendre beaucoup de votre temps précieux, nous avons présenté les principales conclusions et toutes les informations du rapport en détail.

Principales conclusions:

Avec le début du rapport, le rapport indique que plus de 35% des utilisateurs d’eToro ont Bitcoin, alors que plus de 97% des utilisateurs sont sur les actifs.

Dans le rapport, il y a des données Twitter combinées par le partenaire eToro TheTie. En outre, il indique qu’il s’agit d’un sentiment positif pour les investisseurs, car le volume de tweets liés à Bitcoin a atteint 47% au tout premier trimestre de 2020 avec plus de 60% de cas positifs. Cette récente crise du marché entraîne une pandémie généralisée de coronavirus à travers le monde.

Avec cette chute soudaine de l’économie, le récit fondamental de Bitcoin en tant qu’or numérique a également abouti à un résultat négatif lors de son premier test majeur. Le rapport couvre donc cela, Bitcoin a commencé cette année comme la pire crise financière mondiale depuis la chute de la politique monétaire de la banque centrale.

Compte tenu des rapports sur les réseaux sociaux, l’analyse des acolytes Bitcoin est suffisamment narrative avec le son. De plus, à partir des sources des données de TheTie, les corrélations de sentiment entre Bitcoin et l’or se sont principalement intensifiées par rapport au dernier mois de l’année précédente. Alors que les corrélations de sentiment entre Bitcoin et l’indice S&P 500 ont été minimales.

Si nous arrivons dans le monde réel du marché, les données du marché indiquent que la corrélation de Bitcoin avec le S&P 500 a atteint un nouveau record absolu. De plus, la corrélation de l’or et du Bitcoin semble positive mais elle a un degré moindre que sa corrélation avec le S&P 500.

La plupart des actifs sont en tendance et évoluent dans le même sens en raison de la stabilité en dollars. Le rapport couvre qu’avec le début des ralentissements économiques, la plupart des principaux investisseurs devraient affluer vers des liquidités et détenir à tous les niveaux.