Crypto News: Pourquoi BTC, ETH, LTC, DOGE, SOL et ADA abandonnent aujourd’hui

Le marché de la cryptographie est en plein désarroi vendredi après l’annonce d’une interdiction de la cryptographie en Chine.

Source : Shutterstock

Les régulateurs chinois, y compris sa banque centrale et les régulateurs des valeurs mobilières et des changes, se sont intensifiés pour interdire l’utilisation de la crypto-monnaie dans le pays. Cela signifie que les échanges tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays ne peuvent plus faire affaire avec ses citoyens.

Alors pourquoi cela laisse-t-il tomber les cryptos aujourd’hui ? La Chine offre la deuxième économie mondiale. Il suscitait également un intérêt majeur de la part des sociétés minières de cryptographie. Avec cette nouvelle interdiction en place, il n’est pas surprenant que la crypto en prenne un coup.

Les investisseurs qui souhaitent en savoir plus sur l’interdiction de crypto en Chine peuvent suivre ce lien !

Examinons ci-dessous comment certains des plus grands cryptos réagissent aux nouvelles d’aujourd’hui.

Chine Crypto News Effets

Bitcoin (CCC :BTC-USD) est en baisse de plus de 6 % sur une période de 24 heures vendredi matin.

Ethereum (CCC :ETH-USD) prend près de 9% sur une période de 24 heures après les nouvelles de la cryptographie chinoise.

Litecoin (CCC :LTC-USD) glisse d’environ 8 % sur une période de 24 heures ce matin.

Dogecoin (CCC :DOGE-USD) perd environ 8 % de son écorce sur une période de 24 heures au moment d’écrire ces lignes.

Cardano (CCC :ADA-USD) subit le moins de dégâts avec une chute d’un peu plus de 2% au cours des dernières 24 heures.

Bien sûr, les nouvelles cryptographiques en provenance de Chine endommagent plus que les seules monnaies numériques. Cela fait également des ravages sur plusieurs actions cryptographiques. Vous pouvez tout savoir sur ce lien !

Nous avons plus de nouvelles crypto que les traders voudront savoir aujourd’hui ci-dessous!

InvestorPlace couvre quotidiennement l’espace crypto avec le dernier contenu pour les commerçants. Cela inclut ce qui se passe avec ETH, BTC et LTC ces derniers temps. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur les liens suivants!

Nouvelles cryptographiques plus récentes

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/09/crypto-news-why-btc-eth-ltc-doge-sol-and-ada-are-dropping-today/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC