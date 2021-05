Crypto Pancake Bunny (BUNNY): Ce qu’il faut savoir sur BUNNY en ce moment

Le marché de la cryptographie connaît à peu près tous les événements étranges auxquels on pourrait penser cette semaine. De l’effondrement du marché à l’interdiction de la cryptographie en Chine, en passant par le tweet cryptique des «cybervikings» d’Elon Musk Dogecoin (CCC:DOGE-USD), vous ne savez jamais trop à quoi vous attendre. Pancake Bunny (CCC:BUNNY-USD) fait mal avec des nouvelles sans précédent. Un exploit du marché a permis à quelqu’un d’attaquer flash la crypto Pancake Bunny (BUNNY) et de s’en tirer avec des millions.

Pancake Bunny est un jeton natif de PancakeSwap (CCC:CAKE-USD). C’est un simple jeton de rendement agricole; Le simple fait d’acheter et de conserver BUNNY génère des retours sur les récompenses agricoles des autres.

Mais la semaine n’a pas été tendre avec le jeton BUNNY.

Une attaque de prêt flash a permis à un mauvais acteur de faire baisser le prix de BUNNY et de s’enfuir avec une tonne d’argent. Dans l’ensemble, il semble que l’attaquant s’en tire avec 43 millions de dollars.

Pancake Bunny (BUNNY) Crypto: Qu’est-il arrivé à BUNNY?

Une attaque de prêt flash est un exploit utilisé pour pomper et vider rapidement des pièces. L’attaquant a contracté un prêt flash de BinanceCoin (CCC:BNB-USD). Ils ont ensuite utilisé l’énorme quantité de BNB pour manipuler les prix symboliques de Attache (CCC:USDT-USD) / BNB et paires de liquidité BUNNY / BNB. L’augmentation des prix leur avait permis d’accumuler un grand nombre de jetons BUNNY. Le pompage manipulateur a vu BUNNY grimper à 240 $ contre 150 $. Après avoir créé le gain artificiel de 90 $, l’exploitant a vendu tous les BUNNY, remboursé le prêt flash à Binance et a disparu.

La vente du BUNNY a fait grimper sa valeur. Le sommet de 240 $ créé artificiellement est tombé à environ 0 $.

Depuis l’exploit, BUNNY revient lentement et régulièrement de ses pertes de capitalisation boursière de près de 110 millions de dollars. Les prix rebondissent de 23% pour atteindre une valeur actuelle de 40,93 $ aujourd’hui, grâce à une augmentation de près de 88% du volume des transactions. Bien que ce soit encore loin de sa valorisation de 150 $ avant l’exploit du prêt flash, cela montre la confiance des consommateurs dans le jeton natif PancakeSwap.

