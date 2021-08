Crypto Platform Matrixport sous le co-fondateur de Bitmain a reçu 100 millions de dollars de fonds de série C, évalués à plus de 1 milliard de dollars

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

La plate-forme de services financiers numériques basée à Singapour Matrixport, dirigée par Wu Jihan, co-fondateur du premier fournisseur mondial de machines minières Bitcoin Bitmain, a levé 100 millions de dollars en financement de série C.

La valeur marchande de la société dépassera 1 milliard de dollars à l’issue de ce financement, rejoignant ainsi les rangs des licornes de la société de crypto-monnaie.

Le cycle de financement C aurait été dirigé par les principales sociétés d’investissement Internet russes DST Global, la société de capital-risque C Ventures et le fonds de capital-risque singapourien K3 Ventures. Parmi les autres investisseurs figurent Qiming Venture Capital, CE Innovation Capital, Tiger Global, Cachet Group, Palm Drive Capital, Foresight Ventures et A&T Capital.

Matrixport a déclaré que les fonds levés cette fois-ci permettront de développer davantage la recherche et le développement de la sécurité et de l’approvisionnement de ses produits, tout en améliorant l’expérience utilisateur pour les utilisateurs de la plate-forme.

Le PDG de Matrixport, Ge Yuesheng, continuera d’augmenter le financement et a déclaré dans une interview :

« La crypto-banque reste un créneau en croissance rapide par rapport aux portefeuilles et aux bourses. Nos clients sont principalement des particuliers fortunés en crypto qui ont un large éventail d’attentes en matière de risque et de rendement. »

À ce jour, la startup high-tech Matrixport a levé un total de 129 millions de dollars de financement. Le dernier financement a été obtenu le 26 avril 2021, à partir d’un tour de table de série C via Qiming Venture Partners, qui a également investi 100 millions de dollars en financement cette fois-ci.

En mars de cette année, Matrixport gérait et gérait des actifs clients de plus de 10 milliards de dollars. Ge a déclaré aujourd’hui que l’objectif de la société est d’entrer en bourse d’ici trois à cinq ans et prévoit d’augmenter les actifs sous gestion et en conservation à des centaines de milliards de dollars en cinq ans.

En janvier 2021, Wu Jihan a démissionné du PDG et président de Bitmain et a annoncé la création du groupe Bitdeer, anciennement connu sous le nom de Bitmain’s Stock Mining Machine Business et qui est en même temps président de Matrixport.

Source de l’image : Shutterstock