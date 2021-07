Robin des Bois

Crypto “présente une opportunité intéressante pour Robinhood”, un intérêt clair pour la classe d’actifs

“Je pense que cela devient une classe d’actifs de plus en plus acceptée”, a déclaré le cofondateur de Robinhood, Vlad Tenev, soulignant que les institutions jouent un rôle plus important dans la cryptographie et sont “un accélérateur potentiel pour l’expansion internationale”.

“Nous allons participer” à long terme à l’industrie de la crypto-monnaie, a déclaré le co-fondateur et PDG de Robinhood, Vlad Tenev, dans une interview avec “Squawk on the Street” de CNBC cette semaine alors que la société est devenue publique.

“Il est clair que nos clients s’intéressent à cette classe d’actifs, et je pense qu’elle devient de plus en plus une classe d’actifs acceptée”, a déclaré Tenev, soulignant que “les institutions y jouent un rôle plus important”.

Interrogé sur l’aspect réglementaire du marché de la cryptographie, avec la sénatrice Elizabeth Warren parlant de la crypto dans le contexte de l’huile de serpent et de la façon dont cela pourrait affecter l’entreprise, le co-fondateur de l’application de trading sans frais est assez clair qu’ils sont va en faire partie.

« Il est mondial par nature, ce qui, je pense, présente une opportunité intéressante pour Robinhood car c’est un accélérateur potentiel pour l’expansion internationale sur certains marchés. Alors, bien sûr, nous devrons poursuivre un dialogue constructif et les gens essaient de comprendre quel sera le cadre réglementaire et nous nous en félicitons. »

Les crypto-monnaies ont commencé à prendre une part importante dans les revenus basés sur les transactions de l’entreprise, avec un cinquième de ses revenus du premier trimestre provenant de la crypto et un tiers de Dogecoin seul.

Interrogé sur le fait que Dogecoin devienne une partie massive de leur entreprise, si cela est durable et que signifie avoir ces moments mèmes, Tenev a déclaré: «Il va y avoir des moments idiosyncratiques où quelque chose devient plus pertinent culturellement comme une crypto-monnaie particulière ou un particulier stock et, bien sûr, nous devons être disponibles pour nos clients.

Quant à Robinhood lui-même devenant un stock de mèmes, le PDG n’y a pas beaucoup réfléchi. Mais le premier jour de négociation des actions de Robinhood ne reflète pas cela, car de nombreux utilisateurs n’ont pas saisi l’occasion de participer à l’introduction en bourse.

Robinhood a évalué son action à 38 $, l’évaluant à 31,7 milliards de dollars après avoir levé 1,89 milliard de dollars de l’offre, préparant le terrain pour que la société commence à négocier jeudi sous le symbole HOOD.

Mais contrairement au battage médiatique autour de la cotation directe de Coinbase ou de nombreux autres ICO qui ont vu leurs prix monter en flèche, cette fois, les actions « HOOD » ont ouvert environ 38 $ pour ne baisser que dès les premières minutes de son ouverture.

Prise énervée de la semaine, mais c’est une bonne chose si les introductions en bourse nuke sur la liste vs si elles apparaissent sur la liste. Cela signifie qu’aucune valeur n’a été divulguée aux intermédiaires + banquiers, et les investisseurs doivent également faire plus de recherches au lieu de simuler chaque nouvelle chose. – Zhu Su (@zhusu) 30 juillet 2021

L’action HOOD a terminé sa première journée en tant que société ouverte à 8,4% en dessous de son prix d’introduction en bourse, n’ayant pas réussi à convaincre les investisseurs de détail, ou il pourrait s’agir d’un marché efficace en jeu.

Robinhood a mis de côté environ 35% de ses actions IPO pour le commerce de détail et a fini par vendre environ 20% à 25%, selon le New York Times, citant une personne connaissant le sujet.

Les débuts de la société ont également eu lieu au cours d’une semaine encombrée et réduite sur les marchés des capitaux, l’année record des cotations américaines perdant de son élan. Pendant ce temps, l’introduction en bourse a fait de ses co-fondateurs des milliardaires avec les avoirs de Tenev évalués à environ 2,4 milliards de dollars et le co-fondateur Baiju Bhatt d’une valeur de 2,8 milliards de dollars.

Dans une interview avec Bloomberg, Tenev a déclaré qu’il s’efforce de faire en sorte qu’une “grande partie” des clients de l’entreprise soient des investisseurs à long terme.

