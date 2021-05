Crypto Rebound: Les 10 cryptos les plus performants aujourd’hui après le crash de mercredi

Nous assistons à une flambée massive des prix de la cryptographie jeudi alors que les actifs numériques rebondissent après le crash d’hier.

Les crypto-monnaies ont pris une grosse raclée mercredi, de nombreux grands noms de l’espace ayant vu leur valeur baisser considérablement. Vous pouvez obtenir plus de détails sur le crash ici, ainsi que vérifier les cryptos les moins blessés pendant celui-ci sur ce lien.

Avec ce contexte supplémentaire à l’esprit, jetons un coup d’œil à la crypto en voyant le fort rebond aujourd’hui, au moment d’écrire ces lignes.

Crypto Rebound: Cryptos les plus performants après le crash

Ordinateur Internet (CCC:ICP-USD) gagne près de 63% avec des jetons se négociant à environ 191,26 $ chacun.

Carburant thêta (CCC:TFUEL-USD) se dirige de plus de 43% plus haut alors qu’il rebondit après le crash de la cryptographie et se négocie à environ 31 cents.

Vagues (CCC:VAGUES-USD) obtient une augmentation d’environ 43% avec le trading de crypto à environ 27,77 $.

DigitByte (CCC:DGB-USD) gagne plus de 42% et la crypto se négocie à environ 10 cents.

Nano (CCC:NANO-USD) est assis plus de 36% plus haut alors qu’il se négocie à environ 8,87 $.

Thêta (CCC:THETA-USD) augmente de près de 33% et se négocie à environ 8% par jeton.

Cardano (CCC:ADA-USD) récupère plus de 32% et s’échange à environ 1,87 $ chacun.

Composé (CCC:COMP-USD) bondissant de plus de 32% alors que la crypto rebondit avec des jetons se négociant à environ 558,26 $.

Ankr (CCC:ANKR-USD) est en hausse de plus de 29% et les jetons se négocient à près de 13 cents chacun.

VeChain (CCC:VET-USD) clôt la liste de rebond crypto de plus de 24% et se négocie à près de 14 cents.

