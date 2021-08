eToro

Crypto représente 73% de la commission de négociation totale d’eToro au deuxième trimestre, « fort intérêt de la part de la vente au détail »

La plate-forme de trading eToro a publié cette semaine ses résultats du deuxième trimestre qui ont révélé que la commission du trading crypto s’élevait à 264,2 millions de dollars, soit une augmentation de 23 fois par rapport aux 11,2 millions de dollars du deuxième trimestre de l’année précédente.

La crypto a représenté 73% du total des commissions de négociation au deuxième trimestre, contre seulement 7% au deuxième trimestre de 2020.

En ce qui concerne les actifs cryptographiques particuliers, XRP est celui qui rapporte le plus de commissions à eToro sur tous les actifs cryptographiques avec ETH et ADA, “reflétant le vif intérêt des investisseurs de détail pour les marchés de la cryptographie”.

Bitcoin, qui représentait le plus gros volume de transactions, n’a contribué que 7% au total des commissions cryptographiques, encore moins que DOGE, qui n’a été ajouté à la plateforme qu’en mai.

Le trimestre dernier, eToro a ajouté dix nouveaux actifs cryptographiques, dont Shiba Inu, et lancé l’offre de jalonnement ETH 2.0.

“L’augmentation de l’investissement autogéré et la croissance d’eToro sont sous-tendues par des tendances séculaires à long terme dans le comportement des investisseurs”, a déclaré Yoni Assia, PDG et co-fondateur d’eToro, dans un communiqué.

Dans l’ensemble, la société a déclaré 362 millions de dollars de commissions de négociation totales, contre environ 161 millions de dollars au cours de la même période l’année dernière, et un revenu de négociation net de 290 millions de dollars.

De plus, eToro a traité 127 millions de transactions au deuxième trimestre de cette année, contre 74 millions par rapport à l’année précédente.

Au deuxième trimestre de 2021, la société a toujours enregistré une perte nette de 89 millions de dollars en raison d’une charge hors trésorerie de 71 millions de dollars en rémunération à base d’actions pour ses employés. En outre, eToro a engagé un coût de transaction de 36 millions de dollars pour sa future fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), FinTech Acquisition Corp. V.

En mai, la société a annoncé son intention d’entrer en bourse via une SPAC qui lui a donné une valorisation de 10,4 milliards de dollars et un engagement pour un placement privé de 650 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Fidelity Management & Research Company, Third Point LLC, SoftBank Vision Fund 2, Wellington Management et ION Investment Group.

eToro a ajouté 2,6 millions de nouveaux clients au deuxième trimestre, portant le nombre total d’utilisateurs à 23,2 millions fin juin. La société a enregistré une augmentation de 121% par rapport à la même période l’année dernière, mais a ajouté 500 000 utilisateurs de moins qu’au premier trimestre 2021.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.