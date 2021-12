Crypto Research Analyst met Ethereum à 9 000 $ en six mois

Ethereum a connu une bonne année en 2021, bien que l’actif numérique cherche à clôturer l’année sur une note moins que haussière. Cependant, le sentiment des investisseurs autour de l’altcoin reste positif, la plupart s’attendant à ce que la crypto-monnaie fonctionne bien pour les années à venir. L’un d’eux est un analyste de recherche crypto chez Fundstrat, Armando Aguilar, qui pense qu’Ethereum doublera de prix l’année prochaine.

Ethereum se dirige vers une grande année

Dans un rapport de Business Insider, Aguilar a noté que l’année avait été difficile pour le marché des crypto-monnaies. Il y a eu plusieurs hauts et bas haussiers qui ont secoué le marché au cours de l’année, et l’analyste s’attend à ce que cette agitation persiste l’année prochaine. Cependant, l’année prochaine ne semble pas trop mauvaise de son point de vue.

Aguilar a partagé avec Insider qu’il s’attendait à plus d’adoption de la part des investisseurs institutionnels dans le bitcoin, conduisant à ce qu’il considère comme une année réussie. Pour Ethereum, cela a des implications majeures, car la pièce a maintenant perdu son solde au-dessus de 4 000 $. Aguilar a expliqué qu’il voit le prix Ethereum aller très bien en 2022.

ETH commence à se rallier vers 4k $ | Source : ETHUSD sur TradingView.com

Il place le prix de la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière à 9 000 $ pour le deuxième trimestre de 2022. Cela sera tiré par la croissance de la finance décentralisée (DeFi), du métaverse et des NFT.

Même avec la croissance explosive de DeFi en 2021, Aguilar voit cette croissance en 2022 alors que les investisseurs institutionnels prennent plus de parts de marché. À mesure que cette demande augmente, la valeur d’Atheneum augmentera avec elle, la portant à 9 000 $ au premier semestre 2022. « Je pense que DeFi jouera un rôle important pour le capital institutionnel l’année prochaine », a déclaré Aguilar. « Alors que la demande institutionnelle et de détail a porté DeFi à de nouveaux sommets, les tendances continueront de s’étendre jusqu’en 2022. »

Bitcoin timing six chiffres

Pour qu’Ethereum atteigne la prédiction d’Aguilar, le bitcoin devrait également connaître une croissance explosive en 2022. C’est pourquoi l’analyste s’attend également à ce que le bitcoin atteigne enfin six chiffres dans le même laps de temps. Il met cela dans une plus grande adoption par les investisseurs institutionnels alors qu’ils se tournent vers le bitcoin pour lutter contre la hausse des taux d’inflation. Cela entraînera finalement une hausse du prix du bitcoin vers le prix convoité de 100 000 $.

De plus, les investisseurs institutionnels sont déjà exposés à l’actif numérique via les divers ETF approuvés par la SEC. Aguilar note que des fonds comme Valkyrie suivent les sociétés ouvertes américaines qui sont exposées au bitcoin via l’ETF Balance Sheet Opportunities.

Comme Ethereum, Bitcoin semble se diriger vers une clôture de fin d’année inférieure aux attentes. L’actif numérique continue de se débattre à 48 000 $ pendant les vacances, suggérant qu’une clôture en dessous de 50 000 $ est imminente pour l’année.

Image en vedette de BankrateAn, graphique de TradingView.com