Crypto Roundup : 27 septembre 2021

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/09/currency-3804023_1920-460×307.jpg

Une autre semaine de volatilité sauvage a frappé le marché des crypto-actifs, alors que la dernière interdiction de la Chine se heurte à l’accélération de l’adoption pour catalyser les grandes fluctuations du marché.

Premièrement, les craintes de l’effondrement financier du développeur chinois Evergrande ont fait glisser la crypto lundi dernier, avant que le marché ne se retourne lorsque Twitter a ajouté le pourboire Bitcoin. Le président salvadorien Bukele a ensuite acheté la baisse, seulement pour que les gains soient effacés vendredi alors que les autorités chinoises ont annoncé une nouvelle répression de la cryptographie.

Lorsque la poussière est retombée, Bitcoin et Ethereum étaient tous deux légèrement plus élevés avec respectivement 2% et 5% de gains hebdomadaires. Cependant, les jetons DeFi ont remporté des gains encore plus importants en prévision d’un plus grand nombre d’utilisateurs chinois forcés dans la nature sauvage de DeFi. Le protocole d’échange Uniswap a augmenté de 23%, tandis que les plateformes montantes Tezos et Cardano célèbrent des gains de 25% et 8%.

Faits saillants de cette semaine

L’interdiction de la Chine ne parvient pas à couler Bitcoin Twitter accélère l’adoption de la crypto eToro lance le portefeuille DeFi

L’interdiction de la Chine ne fait pas couler Bitcoin

Les traders d’actifs numériques se sont retrouvés avec du déjà vu vendredi alors que les autorités chinoises ont annoncé une nouvelle répression de la cryptographie.

La banque centrale chinoise a déclaré dans une annonce que toutes les activités liées à la cryptographie sont désormais illégales, y compris les services d’échange entre les crypto-actifs et entre les monnaies fiduciaires et les crypto-actifs.

Bitcoin a chuté à la nouvelle, mais s’est rapidement remis d’une vague d’optimisme quant à l’opportunité d’une adoption ailleurs. Pesant sur Twitter, le sénateur américain Pat Toomey a déclaré que “la répression autoritaire de la Chine contre la cryptographie” représente “une grande opportunité pour les États-Unis” de participer à ce qui est “sans doute l’innovation la plus excitante dans le domaine de la finance depuis des décennies”.

Twitter accélère l’adoption de la cryptographie

Twitter a fait un pas de plus vers l’adoption généralisée de la cryptographie en activant le pourboire Bitcoin et a révélé son intention de déployer une fonction d’authentification NFT.

Le pourboire, qui n’est actuellement disponible que sur iOS, utilise Bitcoin Lightning Network pour permettre à quiconque de recevoir des dons directs des visiteurs du profil. L’authentification NFT, quant à elle, devrait permettre aux utilisateurs de connecter leurs portefeuilles pour présenter leurs collections NFT.

Aux côtés des Moon Tokens de Reddit sur Ethereum et du projet Diem en cours de Facebook, la crypto semble désormais devenir une fonctionnalité permanente des médias sociaux. Cela pourrait amener davantage d’habitants des médias sociaux par ailleurs indifférents à développer des envies de crypto-actifs au cours des prochaines années.

eToro lance DeFiPortfolio

La révolution DeFi a commencé et le rythme vertigineux de l’innovation rend difficile, même pour les investisseurs les plus avertis, de suivre le rythme.

eToro offre désormais un moyen facile de garder une longueur d’avance sur le mouvement financier décentralisé en pleine croissance. Le DeFiPortfolio regroupe les meilleurs projets de finance décentralisée, vous donnant une exposition à tous les coins de l’écosystème – d’Uniswap à Yearn.Finance et plus – sans avoir à passer des heures sur la recherche.

En savoir plus sur le DeFiPortfolio récemment lancé par eToro.

Semaine à venir

Alors que septembre tire à sa fin, les analystes, dont Mike Novogratz de Galaxy Digital, prévoient un quatrième trimestre haussier.

En octobre, le plus gros catalyseur de prix à venir pourrait être l’approbation d’un ETF Bitcoin. L’analyste de Bloomberg Eric Balchunas donne une chance de 75 %.

Du côté baissier, Washington a désormais fermement la crypto dans sa ligne de mire réglementaire. Jake Chervinsky, avocat spécialisé en cryptographie chez Compound, s’attend à ce que la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fassent appliquer la loi au cours des deux prochaines semaines alors que les agences cherchent à améliorer leurs performances avant la fin de l’exercice.

Image parGerd Altmann de Pixabay