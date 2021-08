Crypto sera utilisé comme un outil d’investissement Crypto new media

in

La banque centrale de Corée du Sud, la Banque de Corée (BOK), a publié un rapport étonnamment favorable à la cryptographie sur le rôle que la cryptographie peut jouer dans l’économie du pays à l’avenir – et se demande si le bitcoin (BTC) et les altcoins pourraient « remplacer les monnaies légales » dans les années à venir.

Il y avait également quelques mots d’encouragement possibles pour les développeurs de stablecoin et les défenseurs de la finance décentralisée (DeFi).

La BOK a publié le 8 août un rapport intitulé « La possibilité d’un changement de paradigme dans le secteur financier induit par l’innovation numérique » (traduction littérale). Dans le document, les chercheurs de la BOK prévoyaient que les crypto-actifs continueraient d’intéresser le secteur privé à l’avenir, où ils fonctionneraient comme un véhicule « d’investissement et spéculatif », et ont conclu que BTC et autres ne supprimeraient probablement pas complètement avec fiat à l’avenir, principalement en raison de problèmes de volatilité.

Les auteurs ont noté que la crypto continuerait à connaître une adoption accrue «à des fins limitées» dans le secteur privé, cependant, où sa fonctionnalité se développerait séparément de la monnaie fiduciaire.

Selon SBS et Segye Ilbo, les auteurs du rapport BOK ont écrit,

“La préoccupation est de savoir si les actifs cryptographiques privés tels que le bitcoin peuvent remplacer le rôle de monnaie légale à l’avenir.”

En utilisant un argument familier, ils ont fait valoir que les actifs numériques pourraient devenir une forme d'”or numérique” et être communément acceptés dans le rôle de couverture contre l’inflation.

Sur le rôle des pièces stables, les auteurs ont écrit :

“Parmi les crypto-actifs, les pièces stables, qui sont conçues pour maintenir une valeur stable en se rattachant à la monnaie fiduciaire, auront un potentiel élevé d’utilisation dans les écosystèmes de crypto-actifs, les mondes virtuels et les métaverses, ainsi que dans les scénarios de transfert de fonds transfrontaliers.”

Le rapport n’est pas un document de politique, mais représente les points de vue d’au moins une partie du personnel de la BOK.

Les auteurs ont également mentionné l’intérêt croissant pour DeFi, un secteur industriel qu’ils prétendent également être à la hausse, écrivant que même si les sociétés financières conventionnelles continueront d’être la ressource de prédilection de la plupart des gens pour les « transactions générales », le rôle de DeFi , qui est plus spécialisé « peut continuer à croître ».

