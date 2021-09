Crypto Stocks: Pourquoi RIOT, MARA, COIN et BTBT chutent aujourd’hui

in

Les actions de crypto ne sont pas si chaudes aujourd’hui et tout cela grâce aux récentes nouvelles en provenance de Chine.

Source : biggunsband / Shutterstock.com

Le pays sévit encore plus fort contre la crypto avec de nouvelles interdictions de la part des régulateurs. Cela inclut la banque centrale de Chine interdisant toutes les transactions cryptographiques. D’autres régulateurs du pays mettent également en place des restrictions de nouvelles qui arrêtent l’extraction de crypto en Chine.

Le choix de la Chine d’interdire tout ce qui concerne la cryptographie est un coup dur pour l’espace et explique facilement pourquoi certaines actions chutent aujourd’hui. Après tout, la deuxième économie mondiale vient de faire tomber un marteau sur le marché de la cryptographie.

Les investisseurs qui souhaitent plus de détails sur l’interdiction de la cryptographie en Chine peuvent le trouver ici.

Pour cette raison, plusieurs actions cryptographiques sont en forte baisse aujourd’hui. Passons à ceux ci-dessous!

Chute des actions de crypto

Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE) l’action nous démarre avec des actions prenant un battement de près de 7% au moment d’écrire ces lignes.

Marathon numérique (NASDAQ :MARA) les actions sont en hausse avec une baisse de près de 7% vendredi matin.

Coinbase mondial (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) l’action ne prend pas non plus bien les nouvelles d’aujourd’hui avec des actions en baisse de plus de 2%.

Bit numérique (NASDAQ :BTBT) ressent également la chaleur de l’interdiction de la Chine avec des actions en baisse d’environ 5% ce matin.

Cela ne surprendra pas non plus les commerçants que les cryptos eux-mêmes chutent également aujourd’hui compte tenu de l’interdiction de la Chine. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en suivant ce lien !

Les investisseurs qui veulent plus des dernières nouvelles sur la cryptographie voudront rester.

Nous avons toutes les couvertures cryptographiques les plus récentes que les commerçants doivent connaître. Quelques exemples incluent les dernières nouvelles pour Ethereum (CCC :ETH-USD), Bitcoin (CCC :BTC-USD), et Litecoin (CCC :LTC-USD). Vous pouvez obtenir tous ces détails en consultant les liens ci-dessous!

Nouvelles cryptographiques plus récentes

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

