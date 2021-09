Crypto Tanks sur la même vieille Chine Ban News, mais les investisseurs qui vendent ici finiront par être «déçus»

Alors que la Chine interdisait à nouveau la cryptographie, Jeremy Allaire de Circle a exhorté les États-Unis à «être du bon côté de l’histoire; Adoptez l’Internet ouvert de la valeur.

Les marchés de la crypto viennent de faire une reprise décente avec Bitcoin dépassant 45 000 $, Ether près de 3 200 $ et la capitalisation boursière totale de la crypto supérieure à 2 000 milliards de dollars lorsque la Chine a de nouveau frappé avec ses mêmes nouvelles répétitives d’interdiction de la crypto-monnaie.

Malgré les nouvelles de l’interdiction de l’exploitation et du commerce de crypto en provenance de Chine depuis près de 8 ans, cela a réussi à effrayer à nouveau les investisseurs et les a poussés à vendre.

La vente massive de mars a également été en partie causée par l’interdiction de la Chine, et vous vous en doutez maintenant, le marché serait à l’abri de telles ondulations en raison des mêmes vieilles nouvelles, mais malheureusement pas. Les actifs cryptographiques ont de nouveau chuté, Bitcoin passant à 40 700 $, Ether 2 730 $ et la capitalisation boursière totale à 1,92 billion de dollars.

Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie autour de 41 000 $ et Ether oscille juste en dessous de 2 800 $.

La bonne chose à propos de cette baisse est que l’achat de la baisse de la Chine a bien fonctionné historiquement pour l’acheteur.

Comme Pantera Capital l’a noté dans son rapport de juin, « les investisseurs qui vendent sur des « interdictions » en Chine finissent généralement par être déçus… » ce qui s’est produit non seulement dans le cas de Bitcoin mais aussi de Google, Facebook et de toutes les autres technologies perturbatrices qu’ils ont interdites.

Vendredi, un avis sur « Prévenir davantage et éliminer le risque de battage médiatique dans le commerce de devises virtuelles » est apparu sur le site Web de la banque centrale de Chine en date du 15 septembre.

«Récemment, les activités de battage médiatique sur le commerce de devises virtuelles ont augmenté, perturbant l’ordre économique et financier, engendrant des activités illégales et criminelles telles que les jeux d’argent, les collectes de fonds illégales, la fraude, les systèmes pyramidaux et le blanchiment d’argent, et mettant gravement en danger la sécurité des biens des personnes.

Pour prévenir et gérer davantage les risques et maintenir efficacement la sécurité nationale et la stabilité sociale, il note que la monnaie virtuelle n’a pas le même statut juridique que la monnaie légale et que les activités commerciales connexes sont des activités financières illégales.

Quiconque investit dans la monnaie virtuelle et les produits dérivés connexes qui viole l’ordre public et les bonnes coutumes fera l’objet d’une enquête, a-t-il déclaré.

De plus, les bourses à l’étranger offrant leurs services aux résidents chinois via Internet sont décrites comme “une activité financière illégale”.

L’avis appelle à un système de prévention et d’élimination des risques à plusieurs niveaux dans lequel les institutions financières et les établissements de paiement non bancaires ne fourniront pas de services pour les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle.

Il mentionne explicitement « réprimer sévèrement les activités financières illégales » et « activités criminelles » liées aux monnaies virtuelles. Si un crime est commis, il doit être transféré à l’organe judiciaire pour enquête et sanction conformément à la loi.

La PBOC a également ordonné de renforcer la gestion du contenu et de l’accès à l’information sur Internet et la gestion de l’enregistrement et de la publicité des entités du marché, tous liés à la monnaie virtuelle.

En réponse à l’interdiction de la cryptographie en Chine, Jeremy Allaire, cofondateur et PDG de Circle, a exhorté les États-Unis à « être du bon côté de l’histoire ; Adoptez l’Internet ouvert de la valeur.

