Crypto Titan Grayscale va postuler pour un fonds négocié en bourse Bitcoin au comptant: rapport

Le géant de la gestion d’actifs numériques Grayscale aurait l’intention de demander un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin (BTC) au comptant.

Selon CNBC, la société devrait déposer la demande auprès de la US Securities and Exchange (SEC) dans les prochains jours.

Citant une personne proche du dossier, CNBC a déclaré que Grayscale avait exprimé son intention de convertir son produit d’investissement Bitcoin GBTC en un ETF spot alors que la course pour l’ETF basé sur les contrats à terme Bitcoin s’intensifie.

Contrairement à l’ETF à terme Bitcoin, qui serait lié à des contrats dérivés liés au BTC, un ETF Bitcoin au comptant serait directement adossé à la crypto-monnaie de référence. Grayscale détient déjà une quantité importante de BTC via GBTC, qui compte actuellement 38,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM).

Le rapport de CNBC intervient alors que le fondateur de Grayscale, Barry Silbert, évoque la possibilité de convertir GBTC en un ETF piloté par spot.

En avril, Grayscale a déclaré qu’il s’engage à 100% à convertir GBTC en ETF si et quand la SEC le permet.

En août, la société a embauché le pionnier des fonds négociés en bourse David LaValle pour diriger sa division ETF, signalant que le géant de l’investissement crypto fait pression pour un fonds négocié en bourse Bitcoin.

