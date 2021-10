Crypto Trader populaire compare le graphique de Bitcoin à l’Altcoin qui a bondi de 12 000% en un an

Un trader de crypto-monnaie pseudonyme largement suivi qui s’appelle “Kaleo” sur la plate-forme de microblogging Twitter a comparé le tableau des prix de Bitcoin avec celui de Terra (LUNA), ce qui implique que la crypto-monnaie au sommet pourrait bientôt atteindre de nouveaux sommets.

Dans un tweet, Kaleo a comparé les deux graphiques et a dit à ses plus de 380 000 abonnés sur la plate-forme de “se souvenir de la situation dans son ensemble” et “d’empiler plus de bitcoins”, tout en laissant entendre que la crypto-monnaie était sur le point d’augmenter après avoir vu une percée sur une période d’accumulation prolongée.

Le jeton natif LUNA de Terra a vu son prix exploser au cours des 12 derniers mois, passant de moins de 1 $ plus tôt cette année à dépasser la barre des 40 $ ce mois-ci avant de subir une correction qui a vu son prix redescendre à 37 $ au moment de la presse, selon les données de CryptoCompare. .

Comme le rapporte le Daily Hodl, Kaleo a noté qu’il s’attend à une légère correction avant que la crypto-monnaie phare n’atteigne un nouveau sommet historique. Selon ses mots, il le voit chuter à 37 000 $ et “récupérer le turbo à partir de là”.

Il a ajouté que la baisse en elle-même n’est pas effrayante, mais ce serait “vendre légèrement au-dessus de ce niveau pour essayer de capturer quelques points de pourcentage supplémentaires plus bas, seulement pour manquer votre cible, racheter plus haut et avoir moins de BTC que ce avec quoi vous avez commencé avant la course.

L’analyste pseudonyme largement suivi a prédit que cette course verrait le bitcoin dépasser la barre des 100 000 $. Notamment, Bobby Lee, un vétéran de l’industrie qui a fondé l’échange de crypto BTCC et est le frère du créateur de Litecoin Charlie Lee, a récemment déclaré que le prix du bitcoin dépasserait « facilement » la barre des 100 000 $ lors d’un rallye mené par la peur de passer à côté.

