Crypto Trader populaire prédit de nouveaux sommets historiques pour Solana et FTT, dit que ce Memecoin éclate ⋆ Crypto new media

Un crypto-trader étroitement suivi prédit de nouveaux sommets historiques pour le concurrent d’Ethereum Solana (SOL) et le jeton d’échange FTT et dit qu’une pièce de monnaie est au milieu d’une évasion.

Le commerçant pseudonyme, connu sous le nom de Smart Contracter, dit à ses 158 800 abonnés que même si SOL vient d’atteindre un nouveau sommet historique, l’altcoin flamboyant est peut-être loin d’être terminé.

Selon le stratège crypto, un gain de 130% pour Solana par rapport à son prix actuel de 65,15 $ n’est pas déraisonnable. En utilisant Elliott Wave, qui prédit les mouvements de prix sur la base de la psychologie des foules qui a tendance à se manifester par vagues, Smart Contracter propose une estimation d’un prix de 150 $ pour Solana après cinq vagues.

“Ce SOL ath [all-time high] Breakout ressemble à une vague monstre trois en devenir. 150 $ n’est pas déraisonnable à mon avis.

Source : entrepreneur intelligent/Twitter

Le trader applique également la théorie des vagues d’Elliott à FTT, la devise de réserve sur l’échange crypto FTX. Selon lui, FTT a terminé quatre de sa tendance haussière en cinq vagues. L’analyste crypto prédit maintenant que FTT est sur le point de connaître un autre pic à environ 60 $.

« Vague quatre fait sur FTT à mon avis. ABC propre, égalité de vague parfaite avec la vague précédente deux. Volume de capitulation dans la jambe C vers le bas.

De nouveaux sommets d’ici.

Source : entrepreneur intelligent/Twitter

Smart Contracter dit également que «l’économie des mèmes est forte en ce moment», il a donc un œil sur Dogecoin et le copieur Shiba-Inu (SHIB). Étant donné que DOGE profite d’une certaine force ces dernières semaines, le trader dit que SHIB devrait emboîter le pas.

« Il y a la cassure du SHIB. »

Source : entrepreneur intelligent/Twitter

Image en vedette : Shutterstock/Monika chakma

