Crypto Trading Firm B2C2 lance le premier contrat à terme non livrable de Crypto

B2C2, un fournisseur de crypto-liquidité et un trader de gré à gré, a déclaré mercredi avoir effectué sa première transaction d’un contrat à terme non livrable (NDF) – un type de contrat financier courant sur les marchés des changes – avec la société de trading QCP Capital.

Ces types de transactions pourraient aider les institutions financières traditionnelles à entrer sur le marché en plein essor des crypto-monnaies, selon le communiqué de presse de B2C2 basé à Londres et QCP basé à Singapour.

« Contrairement à un livrable à terme, un NDF offre une exposition à l’actif sous-jacent sans avoir besoin de prendre livraison physique », ont déclaré les sociétés. L’actif sous-jacent de la transaction était le bitcoin (BTC), libellé en dollars américains. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Le crypto NDF fournira une exposition synthétique aux crypto-monnaies via un instrument standardisé qui est largement négocié en devises étrangères, souvent sur les pupitres de négociation des marchés émergents, indique le communiqué.

« QCP considère les NDF comme une passerelle vers les marchés de la cryptographie pour les institutions financières traditionnelles, telles que les banques d’investissement, qui sont actuellement incapables de gérer les actifs sous-jacents », a déclaré Darius Sit, co-fondateur de QCP Capital, dans le communiqué de presse.

Auparavant, les acteurs traditionnels du marché pouvaient s’exposer au bitcoin via le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) et les contrats à terme réglementés cotés sur le Chicago Mercantile Exchange. Le mois dernier, les régulateurs américains ont approuvé un fonds négocié en bourse (ETF) à terme basé sur le bitcoin.

Les NDF sont populaires sur les marchés des changes, en particulier pour les clients opérant dans des pays avec une devise non convertible ou partiellement convertible comme la roupie indienne. La convertibilité partielle fait référence à la liberté de convertir la monnaie nationale en monnaie étrangère et vice versa à des fins restreintes.

Les plus grands marchés NDF sont le yuan chinois, la roupie indienne, le won sud-coréen, le nouveau dollar taïwanais et le real brésilien, selon un rapport publié par la Banque des règlements internationaux.