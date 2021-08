crypto va “gagner la guerre” Crypto nouveaux médias

in

La modernisation et l’entretien des routes, des ponts et des aéroports est un sujet sur lequel les deux côtés de l’allée politique peuvent s’entendre. Mais quand est venu le temps pour le Sénat américain de voter sur un projet de loi sur les infrastructures, les crypto-monnaies ont fini par être jetées dans le mélange et beaucoup de gens ont été frustrés.

Pour mieux comprendre ce qui se passe à Washington, Invezz s’est entretenu avec Ian Kane, co-fondateur d’Unbanked, un service bancaire de crypto-monnaie basé aux États-Unis.

La facture des infrastructures

Êtes-vous à la recherche d’actualités rapides, de bons plans et d’analyses de marché ?

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le Sénat américain a réussi à faire adopter un projet de loi d’infrastructure de 1,2 billion de dollars qui comprend un langage obligeant les courtiers en crypto-monnaie à signaler les informations sur les clients à l’Internal Revenue Service. Mais le langage est vague au point de définir un courtier comme toute entité « responsable de fournir régulièrement tout service effectuant des transferts d’actifs numériques pour le compte d’une autre personne ».

En d’autres termes, cela signifie que les mineurs de crypto et les jalonneurs, ainsi que les développeurs de logiciels et de nombreuses autres personnes sans clients seraient touchés.

En théorie, cela signifie que deux amis se transférant du Bitcoin pour régler une facture correspondraient à la définition d’un courtier.

L’industrie de la crypto est-elle en train de perdre la bataille ?

La crypto-monnaie est naturellement en colère contre le langage vague qui représente un vent contraire potentiel pour l’ensemble de l’industrie. CNBC a commenté que l’industrie de la cryptographie est “un peu meurtrie” – une opinion avec laquelle Kane est d’accord. Il a dit à Invezz :

“Je pense qu’ils ont perdu la bataille mais prévoient de gagner la guerre.”

L’industrie de la cryptographie est unifiée et a obtenu un nouveau soutien des législateurs américains. La représentante américaine Anna Eshoo, proche alliée et amie de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a écrit que la définition d’un courtier en crypto est « problématique » et doit être modifiée.

Les dommages causés par le maintien du langage «exceptionnellement vague» pousseront de nombreuses sociétés de cryptographie en dehors des États-Unis, a déclaré Kane. C’est un argument de vente qui doit être articulé par les sociétés de crypto et de blockchain.

Une bataille d’une décennie

L’industrie de la crypto-monnaie n’est pas étrangère à la lutte pour ses intérêts. Les entreprises se sont engagées dans une quête de dix ans pour convaincre les législateurs et le public qu’il ne s’agit pas seulement d’une réserve de valeur légitime, mais d’un outil qui peut « améliorer la vie des gens », a déclaré Kane.

Le Blockchain Caucus et la Blockchain Association apportent un « ton professionnel » pour aider dans la lutte tandis que les individus tirent parti du pouvoir des médias sociaux pour faire entendre leur voix. Kane a dit :

«Je dirais que la communauté est un peu comme donner un coup de pied dans un nid de frelons et si vous les dirigez dans la mauvaise direction ou si vous vous trompez, vous allez certainement entendre parler d’eux. Si nous avons appris quelque chose, les médias sociaux sont un outil exceptionnellement puissant pour faire passer vos points de vue »

Heureusement, les gens des deux côtés des allées peuvent se rallier à la cause commune de la promotion de l’industrie de la cryptographie. Les observateurs rationnels s’accordent à dire que les États-Unis sont le leader mondial dans l’adoption des nouvelles technologies et dans le fait de laisser le capitalisme jouer et améliorer la vie des gens.

Une fois que l’industrie a fait passer son message, il “devient une évidence” que l’industrie de la cryptographie a besoin de prospérer et de devenir dépourvue de réglementation excessive.

Écouter les gens

Les politiciens déconnectés qui ne comprennent pas l’univers de la crypto et de la blockchain « rendent un mauvais service » à tout le monde, y compris à eux-mêmes, a déclaré Kane. De nombreux sénateurs ont plus de 60 ans et sont tout simplement étrangers à la technologie moderne.

Ces politiciens peuvent « nous faire reculer des années » en introduisant des politiques punitives qui vont à l’encontre de ce que beaucoup de gens veulent. Il a dit:

« Les gens veulent un meilleur contrôle de leurs actifs financiers. C’est ça. La plupart des gens de l’industrie comprennent que si vous surréglementez ce genre de choses et que vous mettez ces restrictions ridicules sur les gens et que vous ne permettez pas à la technologie de prospérer, cela va être un problème.

Investissez dans la crypto, les actions, les ETF et plus en quelques minutes avec notre courtier préféré,

eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent