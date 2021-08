Crypto vétéran Spencer Noon ⋆ Crypto nouveaux médias

Le vétéran de la crypto Spencer Noon analyse ce qu’il pense être la “croissance ridicule” d’Ethereum (ETH) au cours des six dernières années.

Noon partage quatre graphiques sur ETH avec ses 71 800 abonnés Twitter. Le premier graphique indique que les transactions annuelles sur le réseau ETH sont passées de près de zéro en 2015 à plus de 300 millions en 2020. Noon dit qu’Ethereum est en passe de réaliser un demi-milliard de transactions d’ici la fin de 2021.

“Le réseau Ethereum est sur le point d’effectuer plus de 500 millions de transactions en 2021.”

Source : Midi/Twitter

Le deuxième graphique de midi reflète la quantité de gaz utilisée pour effectuer des transactions sur le réseau Ethereum. Le graphique indique qu’aucun frais de transaction n’a été perçu en 2015, mais Noon indique que le gaz ETH dépassera les 3,50 millions d’ETH – d’une valeur d’environ 9,13 milliards de dollars au moment de la rédaction – d’ici la fin de 2021.

“3,5 millions d’ETH devraient être utilisés pour le gaz cette année.”

Source : Midi/Twitter

Le troisième graphique de midi reflète le nombre croissant d’utilisateurs d’Ethereum.

“Même avec 5 mois restants en 2021, les adresses actives annuelles de l’ETH ont déjà atteint des sommets historiques (~ 30 millions).”

Source : Midi/Twitter

Le graphique final de Noon indique que le nombre de contrats intelligents créés sur le réseau Ethereum est passé de moins de 5 millions en 2017 à plus de 7,5 millions en 2019, puis a dépassé les 15 millions en 2020. Noon prédit qu’Ethereum atteindra un nouveau record pour les contrats déployés. d’ici fin 2021.

“Ethereum est sur le point d’atteindre environ 50 millions de contrats intelligents déployés de tous les temps d’ici la fin de cette année.”

Source : Midi/Twitter

