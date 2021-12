Crypto voit de nouveaux signes de vert, mais durera-t-il cette fois ?

Les investisseurs espèrent un rallye du Père Noël en fin d’année, une performance positive du marché la semaine prochaine. OI a également commencé à augmenter.

Le marché de la cryptographie voit les premiers signes de vert ce mardi, avec une capitalisation boursière totale visant 2 400 milliards de dollars.

Au cours des dernières 24 heures, SPELL, ONE, HNT, AVAX, RUNE et OHM sont en tête des gains de 15 à 20 %. Pendant ce temps, YFI, SPELL, AR, AVAX et LUNA ont enregistré des gains de 50 à 80 % au cours de la semaine dernière.

Aujourd’hui, Bitcoin oscille autour de 49 000 $ tandis qu’Ether a réussi à revenir au-dessus de 4 000 $.

Alors que les banques centrales annoncent globalement leurs plans de réduction avant la fin de l’année, le sentiment de risque s’est estompé au cours des dernières semaines.

« Les points de discussion macro autour de Bitcoin en tant que valeur de magasin, en tant que couverture contre l’inflation, ont définitivement gagné en popularité », a déclaré Chris Matta, président de 3iQ Digital Assets. « Et donc ce que cela signifie maintenant dans un environnement sans risque, c’est que vous commencez à voir Bitcoin devenir peut-être un peu plus corrélé aux actifs traditionnels. »

Pensez-vous que la crypto va remplacer le dollar ? – Cardi B (@iamcardib) 21 décembre 2021

Encore au début de sa courbe d’adoption, Bitcoin a évolué en ligne avec les actions de croissance. Alors que les actions américaines ont connu une année exceptionnelle malgré la flambée de l’inflation au cours des derniers mois, la tendance a été plus vulnérable aux ventes massives.

Mais alors que le marché boursier s’effondrait ce lundi, le marché de la cryptographie a fait preuve de résilience. Le S&P 500 a glissé de 1,1%, tandis que le Nasdaq axé sur la technologie a baissé de 1,2%. Cela s’est produit dans le sillage des cas de variantes Omicron aux États-Unis qui ont sauté à l’approche de la saison des vacances d’hiver.

En outre, il y a eu une suspension inattendue des mesures de relance budgétaire supplémentaires du plan Build Back Better du président Biden. En réponse, Goldman Sachs a réduit ses prévisions de PIB pour le premier trimestre 2022 à 2% contre 3%.

Déjà, la semaine dernière, la Fed a annoncé qu’elle doublait l’espace de son tapering d’achat d’obligations et projetait trois hausses de taux en 2022.

En règle générale, les banques centrales qui deviennent bellicistes devraient avoir un impact négatif sur les actifs à risque tels que les actions technologiques et la crypto, qui deviennent moins attrayants que les obligations refuges. Mais les rendements réels, qui tiennent compte de l’inflation, devraient rester bas pendant une période prolongée.

« Cela pourrait profiter aux actifs cryptographiques, car la recherche de rendements poussera les investisseurs vers le haut de la courbe de risque », selon Kaiko.

Cependant, avec les marchés survendus, les investisseurs espèrent un rallye du Père Noël en fin d’année, une performance positive du marché la semaine prochaine.

« Presque comme si les mauvaises nouvelles ne pouvaient plus maintenir les prix bas. Les prix de la crypto ont fait un aller-retour alors que les indices boursiers sont à peine inférieurs de 1% depuis vendredi. Laissant la porte ouverte à une autre panique omicron à venir, mais se sentant très haussier. Le scénario de base reste : Omicron est un bruit à court terme », a noté le commerçant et économiste Alex Kruger.

L’achat de crypto a souvent été ressenti comme une exclusion. Afin de démocratiser qui peut participer, @CashApp facilite désormais l’offre de Bitcoin. Je donne 500 000 $ de Bitcoin pour les vacances. Suivez @cashapp + déposez votre $cashtag ci-dessous avec #CashAppGifting pour participer. – Gwyneth Paltrow (@GwynethPaltrow) 20 décembre 2021

Pendant ce temps, les volumes d’échanges sont restés stables depuis mai, oscillant entre 1 et 3 milliards de dollars, bien en deçà de leurs niveaux du début de l’année, car les sentiments baissiers empêchent les commerçants d’entrer sur le marché.

Mais le volume des échanges BTC-TRY approche des sommets historiques au milieu de la chute de la livre à de nouveaux plus bas contre l’USD. Ceci malgré l’interdiction par la Turquie de l’utilisation de la cryptographie pour les paiements cette année. Alors que la monnaie fiduciaire du pays connaît une dépréciation historique, l’adoption de la cryptographie continue de gagner du terrain.

La banque centrale du pays, comme nous l’avons signalé, poursuit une politique monétaire ultra accommodante en réduisant davantage son taux directeur alors même que l’inflation dans le pays atteint 21% en novembre.

Selon les données de Chainalysis, les volumes d’échanges hebdomadaires ont considérablement augmenté depuis 2020, passant de quelques millions à plus de 4 milliards de TRY.

L’intérêt ouvert, cependant, a également commencé à augmenter, l’OI d’Ethereum restant proche d’un sommet historique après avoir augmenté régulièrement au cours des derniers mois. L’OI a doublé depuis juillet à 5 milliards de dollars.

« La tendance suggère un intérêt croissant pour les dérivés altcoins », selon Kaiko.

En décembre, l’OI a chuté après la vente massive qui a déclenché le désendettement sur les marchés des dérivés cryptographiques. Les contrats ouverts ETH ont fait preuve de résilience tandis que Bitcoin perpétuel OI a eu du mal à se rétablir alors qu’il oscille autour des niveaux de fin septembre de 9 milliards de dollars. Mais en termes de BTC, il a augmenté de 10% après l’effacement à la fin du mois dernier.

Les taux de financement, quant à eux, sont toujours bas mais neutres, ce qui indique que les commerçants sont prudents quant à la prise de nouveaux risques avant les vacances de fin d’année.

Le buzz s’intensifie autour de la croissance des intérêts ouverts de la marge de trésorerie de binance « poudreuse » et continue de s’accélérer, maintenant plus rapidement> marge de pièces, fait allusion à un court-circuit sur le marché et, ce matin, est maintenant complètement revenu aux niveaux d’avant l’arme nucléaire. pic.twitter.com/MCyHKhPMH1 – bihedge (@bit_hedge) 20 décembre 2021

Mais pour que le marché profite de cet OI, qui peut entraîner un renversement de tendance, il doit d’abord y avoir un mouvement naturel vers le haut.

