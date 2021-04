Crypto: vous pouvez toujours battre le gros argent en cryptos

En apprenant la nouvelle que Thomas Edison travaillait sur une ampoule électrique, un comité du Parlement britannique a déclaré que c’était «assez bon pour nos amis transatlantiques… mais indigne de l’attention des hommes pratiques ou scientifiques».

D’accord. J’ai raté celui-là.

Du premier smartphone qui allait tant changer dans nos vies et notre monde, l’ancien Microsoft (NASDAQ:MSFT) Le PDG Steve Ballmer a déclaré: «Il n’y a aucune chance que l’iPhone obtienne une part de marché significative.»

Un autre swing et un échec.

Écoutez, je n’essaie pas de m’en prendre à Ballmer, au Parlement ou à qui que ce soit d’autre. Ils n’étaient pas seuls dans leur réflexion …

C’est simplement la nature de l’innovation.

Amazon (NASDAQ:AMZN), fondateur et PDG, Jeff Bezos, qui se trouve également être la personne la plus riche du monde, a déclaré: «Si vous voulez faire quelque chose de nouveau ou d’innovant, vous devez être prêt à être mal compris.

Les innovations de rupture sont souvent mal comprises au début… mais cela en fait le meilleur moment pour investir.

Et c’est exactement pourquoi je me concentre sur un changeur de jeu qui est encore mal compris. En fait, je suis sur le point de sortir mon prochain choix…

Les crypto-monnaies et la technologie blockchain sur laquelle elles reposent changeront à peu près tout. La façon dont vous achetez des biens et services courants… achetez une maison… payez vos impôts… votez… même comment vous commandez une pizza.

Cette transformation est déjà en cours. Nous pouvons le voir se produire.

Et pourtant, il y a encore une tonne de malentendus et de désinformation pure et simple sur ce que sont vraiment les crypto-monnaies et la blockchain … et ce qu’elles ne sont pas.

Pourtant, le changement sismique commence. De plus en plus de consommateurs, d’investisseurs, d’entreprises et de gouvernements se rendent compte que les cryptos et la blockchain font partie des technologies les plus précieuses et révolutionnaires jamais créées.

Cette prise de conscience en est encore à ses débuts, ce qui rend le moment venu d’investir pour des rendements potentiellement massifs.

Je dirais que 99% des gens comprennent encore mal les crypto-monnaies. Ce ne sont pas de l’argent fantastique sur Internet. Ils ne devraient même pas être considérés comme une autre forme de monnaie, même si cela en fait partie.

Ce sont des technologies décentralisées et open-source qui fonctionnent sur un réseau d’ordinateurs liés appelé la blockchain.

Cela en fait un logiciel extrêmement précieux.

La décentralisation – où aucune source ne contrôle les pièces – fait de la blockchain la pierre angulaire d’une révolution populiste qui balaie le pays aujourd’hui. DeFi, abréviation de «finance décentralisée», est un énorme catalyseur de suralimentation ce que j’appelle Blockchain 2.0 – la prochaine phase de sensibilisation, d’adoption et d’applications.

Les plus grands gagnants de cette prochaine phase seront les altcoins, qui sont toutes les crypto-monnaies en plus du Bitcoin (CCC:BTC-USD). À l’instar des actions à petite capitalisation moins connues, les meilleurs altcoins ont encore plus de potentiel de hausse que Bitcoin… et cela en dit long.

DeFi est peut-être l’un des secteurs les plus en vogue des crypto-monnaies à l’heure actuelle, mais comme le dit le pionnier de la crypto Charlie Shrem, le concept remonte à la sortie de Bitcoin il y a plus de 10 ans. Charlie a été l’une des premières personnes à lire les premières réflexions du fondateur de Bitcoin sur ce qu’il envisageait. Onze ans plus tard, le mouvement DeFi s’exécute plus pleinement sur les idées originales de Satoshi Nakamoto.

La meilleure chose à propos de cette percée Blockchain 2.0 est que c’est comme une deuxième chance d’entrer au tout début… avant le gros argent.

J’ai passé des années à travailler pour l’une des plus grandes entreprises de Wall Street, et j’ai vu maintes et maintes fois à quel point Wall Street est souvent en retard à la fête. C’est toujours comme ça.

Mais lorsque Wall Street finit par se terminer, il le fait de manière majeure.

L’investisseur légendaire Peter Lynch a utilisé cette idée à son avantage. Il a géré le Fonds Magellan de Fidelity pendant 13 ans, affichant des rendements annuels moyens spectaculaires de 29,2%. Il est l’un des investisseurs les plus prospères de tous les temps.

Il a également écrit un livre à succès sur l’investissement, et il a déclaré qu’il aimait acheter une action lorsque «les institutions ne la possèdent pas».

C’est parce que rien ne fait monter en flèche un stock comme des milliards de dollars qui affluent pour la première fois des poches profondes de Wall Street.

Je vois DeFi dans cette situation exacte. Nous sommes sur le point de voir un boom de DeFi, et les meilleurs altcoins sont mis en place comme des investissements technologiques à un stade précoce.

Wall Street doutait du Bitcoin… mais il s’accumule maintenant. Le boom de DeFi arrive. Nous voyons de nouveaux fonds spéculatifs lancés dans le seul but d’acheter des pièces DeFi, et je ne serais pas surpris de voir les grandes banques et les gestionnaires de fonds entrer bientôt dans cet espace.

Cela s’appuiera sur l’argent déjà afflué. C’est pourquoi cinq pièces DeFi de mon portefeuille Ultimate Crypto ont gagné plus de 520% ​​en moyenne depuis que je les ai recommandées.

Considérez ceci: la capitalisation boursière totale de toutes les autres crypto-monnaies en dehors de Bitcoin – altcoins, en d’autres termes – est maintenant supérieure à 700 milliards de dollars, selon Coinmarketcap.com. C’est plus de 3 fois ce qu’il était il y a à peine trois mois.

Et pourtant, nous sommes encore très tôt dans cette nouvelle phase passionnante pour les cryptos. Les investisseurs intelligents ont toujours la possibilité de battre le gros argent en DeFi et d’autres altcoins.

