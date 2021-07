Crypto Wallet Phantom basé sur Solana lève M pour faire évoluer ses opérations

in

Solana (SOL)

Crypto Wallet Phantom basé à Solana lève 9 millions de dollars pour faire évoluer ses opérations

Le portefeuille non dépositaire Phantom a levé 9 millions de dollars en financement de série A dirigé par Andreessen Horowitz (A16z).

A16z dirige le financement de la série A de Phantom

Le cycle de financement a été dirigé par Andreessen Horowitz (A16z) et a bénéficié de la participation du Fonds Variant et de la Fondation Solana.

Phantom prévoit d’utiliser le nouveau capital pour agrandir l’équipe, développer de nouvelles fonctionnalités et intégrer d’autres blockchains. La société a également déclaré qu’elle introduirait des solutions de mise à l’échelle et des chaînes latérales Ethereum et Ethereum couche deux.

La startup du portefeuille numérique a déclaré dans un article de blog qu’elle continuerait d’innover sur son écosystème Solana. Il publierait également des applications mobiles pour les plates-formes iOS et Android et une rampe d’accès fiat via Moonpay. Fantôme a dit,

« Tout d’abord, nous voulons continuer à innover sur l’expérience Solana que nous proposons aujourd’hui avec l’ajout du jalonnement dans le portefeuille, l’intégration de plus de marchés et de liquidités dans le swapper dans le portefeuille, plus d’options de rampe, des applications mobiles et l’ajout d’un pont sans couture Solana / Ethereum.

Phantom est un portefeuille numérique qui permet aux utilisateurs d’interagir avec diverses applications décentralisées (dApps) sur Solana, y compris les échanges décentralisés, les plates-formes NFT et les jeux blockchain.

Le portefeuille a été fondé par les ingénieurs logiciels Brandon Millman et Francesco Agosti et le concepteur de produits Chris Kalani. Phantom est pris en charge sur les navigateurs populaires tels que Google Chrome, Brave, Firefox et Microsoft Edge.

Le portefeuille a acquis 40 000 utilisateurs depuis son lancement en version bêta en avril 2021 après avoir reçu une subvention de 500 000 $ de Serum et Solana.

Phantom travaille sur l’intégration de plus d’utilisateurs

Phantom a récemment privilégié la simplicité dans l’intégration d’un plus grand nombre d’utilisateurs de portefeuille. La société s’est récemment intégrée à FTX Pay, permettant aux utilisateurs de transférer $SOL, $USDC et $USDT directement depuis FTX.

Avec l’expansion récente de la blockchain Solana, Phantom vise à apporter un support multi-chaînes à sa communauté, en particulier entre Solana et Ethereum.

Solana est un projet de blockchain open source avancé axé sur la fourniture d’une plate-forme hautement évolutive, sécurisée et décentralisée au maximum. La blockchain est considérée par beaucoup comme un concurrent important d’Ethereum car elle traite les transactions plus rapidement et à moindre coût.

Solana a également reçu récemment un soutien massif d’investisseurs, de capital-risqueurs et d’autres acteurs du marché. Le mois dernier, la firme a levé 314 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs pour accélérer l’adoption de son protocole.

Solana a également accueilli de nouvelles offres. La société de tokenisation Digital Assets AG (DAAG) a récemment annoncé son expansion des services de stock tokenisés dans la blockchain Solana. Les 55 actions tokenisées basées sur Solana sont désormais disponibles pour les utilisateurs sur l’échange crypto FTX.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.