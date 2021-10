Crypto Week : l’esprit haussier se propage grâce au Bitcoin

Aujourd’hui se termine une semaine très intéressante pour le marché de la crypto avec un esprit haussier marqué, notamment après le mouvement de prix connu par Bitcoin (BTC) qui l’a porté à un nouveau record historique.

Résumé hebdomadaire des nouvelles cryptographiques

Dans CriptoTendencia, nous reconnaissons que la semaine a été chargée avec de nombreuses nouvelles sur le marché de la cryptographie. Par conséquent, nous vous apportons un résumé des plus pertinents pour vous permettre de commencer la semaine du bon pied.

Bitcoin établit un nouvel ATH, inflation ou adoption ?

Malgré le fait que nous soyons revenus aux niveaux avec lesquels nous avons commencé la semaine, mercredi le prix de la crypto leader s’est positionné au-dessus de 66 600 $.

Graphique hebdomadaire du prix du Bitcoin (BTC) dans lequel son dernier crypto ATH est observé. Source : CoinMarketCap.

À l’époque, la communauté crypto a connu le boom en lançant le premier ETF à terme BTC aux États-Unis. Il convient de noter que le comportement du marché autour du nouveau véhicule d’investissement vis-à-vis de la crypto leader était particulièrement encourageant.

Cependant, le 22 octobre, les analystes de JPMorgan ont publié un rapport dans lequel ils ont assuré que le véritable moteur du Bitcoin était l’inflation. Selon Nikolaos Panigirtzoglou, stratège chez JPMorgan, « à lui seul, le lancement de BITO ne devrait pas déclencher une nouvelle phase d’investissement massif dans Bitcoin ».

« Nous pensons que la perception de Bitcoin comme une meilleure couverture contre l’inflation que l’or est la principale raison du rallye actuel, qui a déclenché un passage des ETF or aux ETF Bitcoin », ont expliqué les analystes.

Que le catalyseur soit l’ETF ou l’inflation, l’annonce de Bitcoin a provoqué la propagation de l’esprit haussier sur le marché de la cryptographie.

Ainsi, également cette semaine, nous avons rapporté comment Tom Lee a assuré que BTC pourrait atteindre 168 000 USD avant la fin de l’année. Selon Lee, cela sera possible si l’ETF ProShares Bitcoin parvient à générer 50 milliards de dollars au cours de sa première année. Combien de temps durera l’esprit haussier de Bitcoin ?

Le prix de la crypto leader a chuté de seconde sur Binance.US

Pendant quelques secondes, probablement éternelles pour certains, le prix du Bitcoin a dégringolé à 8 200 $ sur la plateforme Binance.US, l’échange crypto américain. Qu’est-ce qui s’est passé? Une erreur d’algorithme coûteuse.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une baisse de plus de 87% de la paire BTC / USDT. Ces types de mouvements, même s’il s’agit d’erreurs momentanées, sont particulièrement importants car ils peuvent affecter le reste du marché de la cryptographie.

En fait, comme nous l’avions signalé à l’époque, ce crash a vu le prix de la crypto chuter légèrement dans d’autres échanges de crypto.

Les ETF Bitcoin commencent à gagner du terrain

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le 19 octobre, le premier ETF Bitcoin a commencé à être négocié sous le label BITO aux États-Unis. Marquant le moment que la communauté crypto attendait depuis des années après de multiples rejets par la SEC.

En particulier, cet ETF crypto suit les contrats à terme Bitcoin de CME, par conséquent, il suit comment la communauté parie que le prix de la principale crypto évoluera.

Dans l’ensemble, les premiers jours de bourse de BITO ont été extraordinaires. À tel point que quelques jours après son lancement, cet ETF crypto risque de devenir trop populaire. Parce que? Eh bien, selon Bloomberg, l’ETF Proshares Bitcoin Strategy est déjà sur le point d’atteindre la limite de contrats futurs que le Chicago Mercantile Exchange lui permet de maintenir.

Cela entraîne des problèmes, en particulier en ce qui concerne la capacité de l’ETF à suivre efficacement les performances du leader de la crypto, explique Bloomberg.

De plus, le 22 octobre, un nouvel ETF à terme BTC a fait ses débuts sur le NASDAQ. C’était l’ETF de stratégie Bitcoin Valkyrie.

Les niveaux de gris parient sur le lancement d’un ETF crypto de premier plan

Suite aux approbations de la SEC, Grayscale a annoncé son intention de soumettre une demande à la SEC pour convertir son fonds Grayscale Bitcoin Trust en un ETF Bitcoin spot.

Cependant, une fois la demande soumise, la SEC la fera examiner pendant une période de 75 jours.

L’importance de cette nouvelle est que, contrairement aux ETF crypto déjà approuvés, les niveaux de gris seraient soutenus par de vrais Bitcoins.

En quelques lignes

Binance a tenu son 17e brûlage trimestriel, dépouillant près de 640 millions de dollars de ses jetons BNB. Jack Dorsey dit que Square envisage de construire un système de minage de Bitcoin. Steam interdit les jeux vidéo et les crypto-monnaies basés sur NFT. L’échange crypto américain Coinbase annonce une alliance exclusive avec la NBA et tous ses partenaires, Walmart s’est associé à Coinstar et Coinme pour installer 200 guichets automatiques crypto Bitcoin dans leurs magasins américains.

