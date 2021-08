Crypto Whales déménage plus de 500 000 000 $ dans Ethereum en quelques heures – Voici où se dirige l’ETH Crypto new media

Une quantité massive d’Ethereum (ETH) d’une valeur d’un demi-milliard de dollars est en mouvement, alors que les crypto-baleines relocalisent leurs trésors ETH.

Ce vendredi, le tracker blockchain Whale Alert a repéré une série de transactions dans lesquelles de grands détenteurs d’Ethereum ont déplacé 237 419 ETH, d’une valeur de 557 777 068 $, en un peu plus de 10 heures.

Dans la plus grande transaction de la série, une baleine a envoyé l’intégralité de sa réserve de 55 277 ETH d’une valeur de 129,94 millions de dollars d’une adresse de portefeuille inconnue à une autre. Le portefeuille d’envoi avait déjà reçu un peu plus de 50 000 ETH lors de sa première transaction – il y a 26 jours – d’un expéditeur qui a également vidé son portefeuille.

La piste des transactions, qui remonte à près d’un an, indique que l’entité de contrôle semble vider les portefeuilles et déplacer le trésor de l’ETH vers de nouvelles adresses.

En plus du plus grand mouvement ETH de la journée, cinq baleines ont déplacé d’énormes quantités d’Ethereum entre des portefeuilles d’origine inconnue. Deux investisseurs aux poches profondes ont fait passer l’ETH d’un portefeuille inconnu à un échange de crypto, et un grand détenteur de crypto a transféré l’ETH d’un échange à un portefeuille inconnu.

Voici le résumé des transactions ETH les plus importantes au cours de la dernière journée :

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/IM_VISUALS

Lien source