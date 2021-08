CryptoBet, le site de jeu basé sur la crypto-monnaie, accueille de nouveaux joueurs

in

Ci-dessous, l’équipe de CryptoBet partage brièvement quelques détails sur leur plateforme de casino / jeu en ligne basée sur la crypto-monnaie.

CryptoBet est une plateforme de paris avec une grande variété d’options de dépôt de crypto-monnaie, qui compte également un nombre important de fournisseurs de jeux de casino en direct, de machines à sous et de concours sportifs, tous configurés pour que les utilisateurs puissent s’amuser sainement.

Parmi les propriétés qu’offre CryptoBet, en plus de la variété de jeux et des différentes crypto-monnaies qu’il supporte, il y a aussi le fait que les paiements aux gagnants sont instantanés, il offre 10 tours gratuits pour les nouveaux joueurs sans avoir besoin d’un dépôt , et aussi le fait qu’il dispose d’un chat en direct où vous pouvez trouver des conseils immédiats sur tout problème.

CryptoBet invite également les parties intéressées à essayer leur système d’affiliation, où les utilisateurs pourront recevoir jusqu’à 50% de commissions simplement pour avoir une bannière publicitaire sur leurs sites Web respectifs.

Et enfin, chaque joueur aura un bonus de 100% sur son premier dépôt jusqu’à 1 BTC, et en cadeau il recevra également 20 tours totalement gratuits, en plus d’autres promotions.

Profitez de 10 tours totalement gratuits, ainsi que de bonus spéciaux allant jusqu’à 1 BTC !

À propos de CryptoBet

CryptoBet est un casino en ligne et des paris sportifs avec des paiements en Bitcoin.

La plate-forme est dûment enregistrée et établie en vertu des lois de Curaçao, avec son siège social à Heelsumstraat 51, E-Commerce Park, Curaçao, numéro d’enregistrement de la société 147666. Copyright RGT NV © 2020 Tous droits réservés.

Avertissement

Ceci est un communiqué de presse avec un contenu informatif sur CryptoBet, donc QuotidienBitcoin n’approuve ni n’invite les utilisateurs à utiliser cette plate-forme ou d’autres plates-formes de paris basées sur l’utilisation de crypto-monnaies.

De même, nous recommandons aux lecteurs de revoir les cadres juridiques applicables à ce type de plateforme dans leur pays de résidence avant de déposer leur argent.

