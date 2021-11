CryptoBirb sur les tendances du trading de crypto-monnaie, sa stratégie de sortie, son marché baissier et plus

CryptoBirb (à gauche) et Matt Zahab, l’hôte du podcast Cryptonews.

Trader de crypto-monnaie populaire, analyste technique certifié et fondateur du groupe de trading Le Nid de Birb CryptoBirb (Adrian Zduńczyk) s’attend à ce que le marché haussier de la crypto se poursuive pendant encore 2-3 mois et exécute déjà sa stratégie de sortie.

« J’ai également quelques petites positions à faible effet de levier sur le marché à terme, donc je négocie des produits dérivés, bien sûr, je négocie la crypto, aussi loin en place, mais j’ai aussi mon attention en dehors de la crypto, qui est définitivement de l’argent. , l’or, l’immobilier, et j’évolue définitivement lentement dans les crypto-monnaies pour investir dans des actifs beaucoup plus sous-évalués », a-t-il déclaré à Cryptonews.com sur le Conférence Blockchain Economy Expo 2021 à Dubaï la semaine dernière.

Interrogé sur les 2-3 prochaines années en termes de trading, CryptoBirb a déclaré qu’il pensait que ce serait une « route rocailleuse » à venir en raison d’un marché baissier imminent.

« Bitcoin se rapproche très rapidement de son apogée, je peux voir beaucoup de premiers symptômes », a-t-il déclaré. À son avis, le marché ne va pas « s’effondrer demain », mais il aimerait rappeler aux nouveaux traders que ce pourrait être le bon moment pour planifier et même commencer à exécuter une stratégie de sortie.

En parlant de la prévision du prix du bitcoin, CryptoBirb s’attend à ce que le prix se situe entre 60 000 $ et 80 000 $ en janvier, et environ 20 000 à 30 000 $ le 1er janvier 2023. En tant que tel, il a conseillé à tous les nouveaux commerçants de crypto d’être armés de patience. l’honnêteté et la volonté d’apprendre dans le désir de gagner de l’argent dans l’espace.

« Paciencia. Proactividad y aprendizaje, y al mismo tiempo creo que la honestidad, la honestidad con ellos mismos para admitir sus propios errores, para saltarse la negación cada vez que pierden ”, respondió cuando se le preguntó sobre los consejos clave de negociación para los les nouveaux arrivants.

Regardez l’interview complète avec CryptoBirb et découvrez les tendances du trading de crypto-monnaie, sa stratégie de sortie, les traders débutants, le métaverse, etc.

L’interview vous est présentée par Matt Mezaab et Eimantas Žemaitis.

La transcription de l’entretien :

Quelles tendances voyez-vous dans le paysage du commerce de crypto et comment évoluent-elles, et à quoi ressemblera ce paysage dans les 2-3 prochaines années ?

Les 2-3 prochaines années, personnellement, je pense que ce sera certainement une route assez cahoteuse avec le marché baissier à venir. Donc, probablement jusqu’à environ 2-3 ans, nous le ferons, nous avons déjà traversé le marché baissier et entamons probablement un nouveau cycle de marché haussier. Je suis sur le point de monter sur scène pour avertir tout le monde car je pense que le bitcoin se rapproche et très rapidement de son apogée. Je peux voir beaucoup de premiers symptômes, ce n’est pas encore là, disons, ça doit échouer demain, mais je planifie ma stratégie de sortie et je l’exécute lentement. Il n’y a toujours pas de signaux comme le retournement, mais je pense que c’est très proche, dans le temps, deux ou trois mois au mieux, peut-être. J’espère me tromper, j’espère vraiment me tromper, mais à part ça, vous savez, le marché baissier à suivre, le nouveau cycle du marché haussier commencerait, donc oui, c’est prometteur pour l’année prochaine.

Quelle est votre stratégie de sortie ?

Donc la stratégie de trading, vous savez, je suis un trader de position, n’est-ce pas ? J’occupe des postes qui prennent généralement quelques mois. Je ne fais pas de day trading en soi, à moins qu’il n’y ait un moment précis où j’ai simplement le temps de le faire. En plus de cela, j’ai un assez bon environnement pour le faire car bien sûr il y a beaucoup de stress, comme diriger l’entreprise, bien sûr c’est une période très exigeante, cela prend beaucoup de temps, donc je dois toujours être très conscient de ce que je fais. . avec mon temps, donc je ne me permettrais jamais, par exemple, d’être un day trader et d’aller (erate) sur l’effet de levier ou quelque chose comme ça. J’ai donc aussi quelques petites positions à faible effet de levier sur le marché à terme, donc je négocie des dérivés, bien sûr, je négocie des cryptos, aussi loin en place, mais j’ai aussi mon attention en dehors des crypto-monnaies, ce qui est certainement l’argent. Or. , l’immobilier, et je sors définitivement lentement des crypto-monnaies pour investir dans des actifs plus, beaucoup plus sous-évalués. C’est par exemple ce qu’est devenu l’argent aujourd’hui.

Mis à part les crypto-monnaies, ou simplement les crypto-monnaies en général, sur quels services les gens veulent-ils en savoir plus ?

Je pense qu’il y a une grande demande, je veux dire, il y a une grande demande quand l’argent a augmenté. En même temps, tant que le marché monte, non ? Je veux dire, nous, en tant qu’entreprise structurellement très bonne, nous grandissons d’environ 100 %, vous savez, par le taux de croissance, chaque année en moyenne ; C’est comme quelque chose, devrais-je presque dire, dans la bonne quantité de croissance par an pour une startup, mais nous grandissons très, très vite. Tous les comptes de médias sociaux impriment des chiffres fous ; C’est assez excitant, mais ça montre aussi la demande des gens, ce qui veut dire que s’il y a de la demande, vous savez, les services, bien sûr, qu’ils choisissent, ont plus de chance de l’être. consommé d’une manière ou d’une autre. La demande s’accélère avec le nombre de personnes entrant dans le grand public, plus mon équipe a de travail à faire. Ensuite, bien sûr, il y a le B2C, qui est bien sûr une affaire pour les clients, nous proposons des produits par abonnement aux personnes à des services où ils peuvent apprendre et découvrir les chapitres privés, les coins privés de The Birb Nest, de la communauté, que, de bien sûr, ce ne sera pas public. C’est ce que nous faisons depuis 2017 – nous l’avons fait à travers des marchés haussiers, des marchés baissiers, nous avons traversé des hauts et des bas, des creux, des pompes plus importantes, et rien ne peut changer cela. Ils grandissent et c’est la meilleure partie. D’un autre côté, nous avons aussi des services B2B, donc les entreprises, les partenaires que nous avons sont aussi très attirés chaque fois que la demande de B2C augmente, donc il y a une corrélation très directe, une corrélation directionnelle entre le secteur B2C et le B2B. secteur.

Quelles opportunités voyez-vous dans le métaverse ?

Il est énorme. C’est probablement beaucoup plus gros que ce à quoi je peux m’attendre pour le moment. Je pense, vous savez, juste avec la dernière annonce de Facebook, je pense que ça grandit beaucoup, ça grandit beaucoup plus que ce à quoi on s’attend et cela se rapproche probablement de là où les films Matrix nous ont mis en garde. Donc le métavers : nous grandissons numériquement, nous grandissons numériquement.

Prévision de prix Bitcoin pour le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023 ?

Wow. À mon avis, ce sera environ 60 000 $, 70 000 $, peut-être 80 000 $ d’ici janvier 2022, et en 2023, je m’attendrais à ce qu’il soit de 30 à 20 000 $ – ce sera récemment après le marché baissier. C’est mon propos et j’espère avoir raison.

Un conseil pour les traders de crypto-monnaie ? Quels sont les trois principaux conseils que vous donnez aux débutants qui viennent d’entrer dans l’espace ?

Patience. Proactivité et apprentissage, et en même temps je crois que l’honnêteté, l’honnêteté avec eux-mêmes pour admettre leurs propres erreurs, pour éviter le déni à chaque fois qu’ils perdent.

La tendance la plus chaude de 2022 sur le marché des crypto-monnaies ?

Je pense que cela pourrait avoir à voir avec le métaverse.

