CryptoCrea : Le 1er concours Crypto Art et NFT au Pérou

Le concours d’illustration numérique crypto art et NFT est organisé par DOAPPS et l’institut Toulouse Lautrec au Pérou.

Le boom des NFT (Non Fungible Tokens) est venu apporter cette technologie à un public totalement différent. Grâce à la tokenisation de l’art numérique et à la diffusion de l’art cryptographique, des milliers de personnes ont interagi avec la Blockchain tout en faisant la promotion de la croissance des artistes numériques à travers le monde et le Pérou n’y est pas étranger. Ce 2 août avait lieu le lancement de « CryptoCrea », le premier concours du pays visant à promouvoir les illustrations numériques inspirées du monde de la blockchain.

De quoi ça parle

CryptoCrea est le 1er concours d’illustration numérique de CriptoArte et NFT au Pérou. Actuellement organisé par DOAPPS, une société péruvienne de développement de logiciels, en collaboration avec Toulouse Lautrec, le plus important institut d’art numérique du pays. Il bénéficie également du parrainage et du soutien de BTC Agent, un échange de crypto-monnaie en Amérique latine, et d’Everis, une société multinationale de services informatiques.

L’objectif du concours est rapprocher les artistes numériques péruviens du monde de la blockchain, du bitcoin et des crypto-monnaies par la tokenisation de ses illustrations en NFT. Tout artiste, designer, illustrateur numérique ou passionné d’art numérique résidant au Pérou peut participer.

Informations sur les bases, évaluation et plus : www.cryptocrea.pe

Les prix

Les prix seront décernés en USDT (Tether). Des prix seront distribués pour un total de 650 $ USDT entre les deux premières places. De plus, Everis distribuera des kits technologiques à tous les lauréats et Toulouse Lautrec offrira une bourse dans un cours d’extension.

En outre Un atelier d’introduction sera organisé, où des informations sur le concours, la technologie Blockchain, NFT seront partagées et comprendront un atelier dicté par Lorena Ortiz, @lorebitcoin.

Les NFT sont l’occasion rêvée de faire connaître votre art. Si vous êtes intéressé à participer à l’atelier d’introduction, inscrivez-vous ici pour réserver votre place et sans frais.

DiarioBitcoin est partenaire média de l’événement

Texte et image CryptoCrea

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Le concours est sous la seule responsabilité du commanditaire. QuotidienBitcoin Elle ne soutient à sa diffusion qu’en étant partenaire média.