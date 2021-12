CryptoDay 2021 aura lieu dans la ville de Córdoba, en Argentine, le 12 décembre

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Ensuite, l’équipe de CryptoDay partage quelques détails sur l’événement qui se tiendra dans la ville de Cordoue le 12 décembre, qui aura à la fois un format présentiel et virtuel.

CryptoDay 2021, l’un des événements argentins les plus attendus par l’écosystème crypto au niveau local, aura lieu dans la ville de Cordoue le 12 décembre à partir de 13h00. Il aura à la fois des formats présentiels et virtuels, il sera donc également accessible à tous ceux qui s’intéressent à d’autres pays.

Les organisateurs de l’événement Córdoba Bitcoin et Cripto Latin Fest, qui travaillent ensemble pour organiser cette réunion crypto spécialement destinée aux résidents argentins. Le coût des billets en face-à-face sera de 40 $ US par personne, et en plus de l’accès à l’événement, aux sessions de réseautage et aux conférences, ceux-ci comprendront également des repas, des collations et des t-shirts.

D’autre part, l’assistance virtuelle à l’événement nécessitera l’achat d’un billet de 2 $ US, avec lequel il sera possible d’assister aux conférences et aux discussions privées avec les conférenciers participants. Il existe également un mode d’accès gratuit dans lequel seules les conférences programmées peuvent être consultées.

Quels sujets seront abordés dans CryptoDay 2021 ?

L’importance du CryptoDay 2021 à Cordoue réside dans la variété des sujets qui seront abordés lors des discussions. Il convient de noter qu’en raison de contraintes de temps, celles-ci seront développées dans une perspective générale, mais devraient avoir un impact significatif sur l’intérêt croissant pour les monnaies numériques.

En ce sens, les problèmes associés aux projets basés sur Blockchain seront abordés, parmi lesquels les protocoles de consensus tels que PoW et PoS, les principes fondamentaux des NFT, ainsi que les distinctions et similitudes entre les jetons et les crypto-monnaies se démarquent. Un espace sera également consacré à parler de la façon dont les gens gagnent généralement de l’argent sur ce marché, en échangeant des devises numériques.

Un autre thème de la conférence CryptoDay 2021 est l’exploitation minière numérique, l’un des domaines les plus prometteurs et les plus rentables au monde.

CryptoDay 2021 se tiendra à Cordoue avec une alliance entre Córdoba Bitcoin et Cripto Latin Fest.

Autres activités

L’événement comportera des activités que les participants pourront apprécier, telles que de la musique en direct, des boutiques, des tombolas, des prix et autres. En plus des spécialités culinaires susmentionnées telles que le barbecue cordouan, des collations, des desserts et plus encore.

Cependant, l’activité en présentiel se fera en maintenant les mesures de biosécurité correspondantes. Tout cela pour éviter les infections par le virus Covid-19. L’événement sera également limité à 100 personnes, donc si vous habitez dans ou à proximité de la ville, nous vous invitons à réserver vos billets à l’avance via les liens suivants :

Bitcoin quotidien est répertorié comme partenaire média de l’événement

Texte et image de l’équipe CryptoDay