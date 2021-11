CryptoDay 2021 en Argentine ! – TENDANCE CRYPTE

Le dimanche 12 décembre, à partir de 13h00, heure locale, l’un des événements les plus attendus, le CryptoDay 2021, commence à Cordoue, en Argentine.

Après une année très chargée pour les crypto-monnaies, la communauté Córdoba Bitcoin prévoit de la clôturer avec CryptoDay 2021. En effet, Cripto Latin Fest et les membres du Córdoba Bitcoin Club, organisent cet événement dans les montagnes de Córdoba, en Argentine.

« Pour construire un avenir meilleur, nous devons changer les règles du jeu. Après tout, Bitcoin est venu le faire.

De plus, « Il est important de construire des communautés éduquées dans leur bon fonctionnement et leur convivialité. Afin de réaliser ensemble un véritable changement social où quelque chose que l’humanité semblait perdre, TRUST se démarque.

L’un des plus attendus, le CryptoDay 2021

En tout cas, au fil du temps, on voit apparaître de plus en plus de nouvelles conférences, qui ont à voir avec la technologie et l’attention des entreprises. Il est intéressant de connaître leur finalité et les avantages qu’elles peuvent apporter aux participants à ces événements.

Le 12 décembre, les membres de l’organisation Córdoba Bitcoin, ainsi que l’équipe Cripto Latin Fest, annoncent que l’événement CryptoDay 2021 aura lieu en Argentine. Un espace conçu pour répondre aux problématiques liées à l’utilisation des crypto-monnaies, du trading et des applications Blockchain.

Très important, cette édition du CryptoDay 2021 se déroulera en personne et en ligne. Pour lesquels ils mettront en œuvre les mesures de contrôle et de biosécurité appropriées pour la prévention du COVID-19.

En plus du cycle de conférences et des présentations présentées, l’événement proposera également de la musique live, des stands et des espaces de coworking. Et un barbecue cordouan pour les participants.

Selon EnQuéInvertir (EQI), un important portail d’information sur les crypto-monnaies, certains des sujets à développer lors de l’événement seraient : les projets Blockchain, les protocoles de consensus (Proof-of-Work (PoW) ou Proof-of-Stake (PoS) Aussi, NFT, différence et similitudes entre les jetons et les crypto-monnaies et introduction au trading.

Quel est le prix?

En personne, 40 $. Comprend la logistique pour la nourriture, les collations et les t-shirts. Virtuel, 2 $. Accès aux conférences. Entretiens privés avec les intervenants. Gratuit. Accès aux conférences.

Il est important de souligner que l’événement sera à participation limitée. Avec un plafond de 100 personnes.

Pourquoi devriez-vous assister à ces événements?

En fin de compte, la possibilité d’apprendre quelque chose de nouveau est l’un des plus grands attraits de la participation à des conférences. Assister à ce type d’événements sera un dépaysement, riche d’opportunités de rencontres, de nouvelles idées et d’expériences.

Ne laissez jamais passer l’occasion d’assister à un événement. L’investissement de temps et d’argent se traduira par de nouveaux contacts précieux et une concentration renouvelée, qui vous aideront à grandir.

Bref, pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site officiel de l’événement CryptoDay 2021.

Enfin, assister à des événements peut vous ouvrir de nombreuses portes. L’avantage de tout cela, c’est qu’il n’y a plus de limite géographique.

Je me retire avec cette phrase de Jean de La Fontaine : « De tout temps les petits ont dû expier la folie des grands.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport