Cryptographie financière et sécurité des données : Ateliers internationaux FC 2016, BITCOIN, VOTING et WAHC, Christ Church, Barbade, 26 février 2016, … (Notes de cours en informatique, 9604)

WASHINGTON, DC: (LR) Jesse Jackson et son épouse Jacqueline Brown assistent au dîner Phoenix pour la 48e édition de la Congressional Black Caucus Foundation le 15 septembre 2018 à Washington, DC. (Photo par Earl Gibson III/.) *Malheureusement, nous avons des nouvelles de The Rev. Jesse Jackson et son épouse et c’est pas bon. L’essentiel est […] More