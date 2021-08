Commerce et investissement

CryptoPunks, Bored Ape et Meebit NFT seront mis aux enchères chez Christie’s le mois prochain

La maison de vente aux enchères Christie’s prévoit de vendre aux enchères trois des collections NFT les plus célèbres ; CryptoPunks, Meebit et Singes ennuyés.

La vente aux enchères en ligne aura lieu entre le 17 septembre à 14h00 HKT et le 28 septembre à 14h00 HKT, selon le site officiel.

Les jetons non fongibles (NFT) ont fait fureur cette année, enregistrant un volume de transactions d’environ 2,5 milliards de dollars au premier semestre, selon Dapp Radar. Ils ont recommencé à gagner du terrain au cours des deux derniers mois, tandis que le vaste marché de la cryptographie a fortement baissé par rapport à son plus haut historique en avril et mai.

Au milieu du regain d’intérêt croissant pour les NFT, Christie, qui a vendu son premier NFT l’année dernière, est maintenant de retour aux enchères pour d’autres objets de collection basés sur la blockchain.

PAS DE TEMPS COMME LE PRÉSENT pic.twitter.com/iSSPzdfqnC – Noah Davis (@NonFungibleNoah) 6 août 2021

La vente inclura un groupe de CryptoPunks « exceptionnellement rares » de Larva Labs ainsi que le Bored Ape Yacht Club (BAYC) de Yuga Labs et la dernière création de Larva Labs Meebit.

Ce serait la première fois que BAYC et Meebit seront proposés en dehors de toute plateforme de trading NFT.

“Cette vente est sur le point de marquer une nouvelle étape dans l’histoire de Crypto Art”, a déclaré Christie’s.

Comme nous l’avons signalé, le prix plancher de ces collections NFT a monté en flèche ces derniers temps. Frappé pour la première fois en 2017 sur Ethereum, le prix plancher de CryptoPunks a atteint des chiffres significatifs, ce qui signifie que le CryptoPunk le moins cher sur les marchés secondaires coûte désormais plus de 100 000 $ d’ETH et environ 39 ETH.

Les CryptoPunks ont été si populaires qu’en juillet, huit des 10 NFT les plus chers vendus étaient des CryptoPunks, avec la vente la plus élevée pour 5,47 millions de dollars.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.