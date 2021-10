CryptoPunks comme garantie ? Comment Chainlink et JPEG font exactement cela

in

Les flux de prix Chainlink seraient utilisés pour alimenter les services DeFi sur JPEG, un protocole de prêt qui permet aux détenteurs de NFT d’obtenir un crédit sur leurs actifs tout en en conservant la propriété.

Les réseaux Oracle Chainlink fournissent aux contrats intelligents un moyen de se connecter de manière fiable à n’importe quelle API externe et d’exploiter des calculs hors chaîne sécurisés pour activer des applications riches en fonctionnalités. Le protocole sécurise actuellement des dizaines de milliards de dollars dans DeFi, les assurances, les jeux et d’autres grandes industries.

Se tourner vers Chainlink

Selon une version partagée avec CryptoSlate, JPEG fusionne le modèle éprouvé de position de dette collatérale (CDP) avec la garantie NFT pour activer une nouvelle primitive DeFi appelée positions de dette non fongibles (NFDP). Bien que JPEG, les utilisateurs pourront frapper un stablecoin décentralisé appelé PUSd qui est entièrement garanti par leurs NFT.

Comme toutes les plateformes de prêt et d’emprunt, le maintien de la solvabilité de la plateforme nécessite une solution Oracle décentralisée sécurisée pour évaluer avec précision les NFT utilisés comme garantie. En raison de leur non-fongibilité unique, la nature de la liquidité NFT (ou souvent son absence) est différente des jetons ERC20 fongibles.

Pour faire le pont entre les deux écosystèmes, JPEG’d travaille avec Chainlink pour lancer une solution Oracle décentralisée personnalisée pour la tarification des actifs NFT, à commencer par CryptoPunks.

Ce flux de prix Chainlink sera à la base de la plate-forme JPEG, qui sert de nouvelle primitive DeFi qui permet aux utilisateurs de tirer parti de leurs NFT existants comme garantie pour obtenir des prêts, le tout d’une manière minimisée et sans autorisation.

Comment ça fonctionne?

Pour l’intégration initiale, le Chainlink Price Feed quantifiera le prix moyen pondéré dans le temps (TWAP) des prix de vente et des prix planchers pour créer un prix mixte qui sera utilisé pour évaluer les punks planchers. Cet oracle exclut les ventes de lavage, les valeurs aberrantes et sera périodiquement écrit en chaîne par le réseau d’opérateurs de nœuds décentralisés de Chainlink.

L’utilisation d’un TWAP permet d’atténuer les événements aberrants en prenant la moyenne de plusieurs ventes sur une période de temps prédéfinie, ce qui rend la manipulation beaucoup plus difficile et coûteuse à réaliser.

De plus, en suivant uniquement le prix moyen des CryptoPunks planchers les moins chers (en d’autres termes, tout sauf les singes, les extraterrestres et les zombies), le protocole peut aider à éviter le problème des utilisateurs qui empruntent plus de fonds que leur NFT ne vaut réellement.

Cela permet de résoudre le problème de la tarification variable pour différents NFT dans une collection en utilisant le plus petit dénominateur commun. Plus de détails à fournir au lancement.

