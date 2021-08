CryptoQuant, fournisseur d’outils d’analyse cryptographique, lève 3 millions de dollars dans le cadre d’un cycle d’investissement dirigé par des hachages

in

CryptoQuant, un fournisseur d’analyse du marché de la cryptographie et d’outils en chaîne, a levé 3 millions de dollars lors d’un tour d’investissement dirigé par Hashed, une société de capital-risque de premier plan axée sur la blockchain. Mirae Asset Capital, Galaxy Interactive et Youbi Capital figuraient parmi les autres investisseurs, a appris Invezz dans un communiqué.

CryptoQuant se concentre sur la prévention des pratiques néfastes

La société est bien connue pour sa haute visibilité, ses services d’analyse faciles à utiliser, ses informations précieuses sur le marché et sa contribution à l’échec d’une organisation coréenne de pornographie juvénile financée par crypto-monnaie. La société se concentre principalement sur la prévention des pratiques néfastes qui compromettraient le marché des crypto-monnaies.

Le PDG Ki Young Ju a déclaré à propos de la mission de son entreprise :

« La plupart des investisseurs en crypto-monnaie ressentent de l’anxiété lorsqu’ils investissent dans des crypto-monnaies, car ils ont du mal à prendre des décisions basées sur les données en raison du manque de temps et de connaissances. Sans données, investir dans les crypto-monnaies serait un jeu de hasard. C’est là qu’intervient CryptoQuant. Nous avons commencé en tant que fournisseurs de données et nous avons maintenant pour mission de faire fonctionner les marchés de la crypto-monnaie pour tous en leur fournissant des données digestibles et des informations axées sur la communauté.

En ce qui concerne les projets de blockchain à fort potentiel, Hashed a pour tradition de participer tôt aux cycles de financement. La société spécialisée et axée sur la blockchain est active en tant qu’incubateur et fonds de capital-risque avec des bureaux à San Francisco et à Séoul.

Le PDG de Hashed, Simon Kim, a commenté le partenariat avec CryptoQuant :

« L’équipe de CryptoQuant a déjà construit une plate-forme d’analyse de données en chaîne de classe mondiale. Les influenceurs, les analystes et les leaders du marché ont utilisé les données CryptoQuant pour leur contenu et leurs opinions. Ceux-ci sont distribués à diverses communautés telles que Twitter et Telegram, créant des effets marketing organiques massifs pour CryptoQuant. »

Les fonds ont été levés dans le contexte d’analyses et de données qui deviennent essentielles pour l’adoption de la cryptographie traditionnelle, en particulier pour les investisseurs professionnels. Les données en chaîne fournissent des informations importantes sur les flux de trésorerie dans les réseaux blockchain. En analysant les transactions, la source de données résume les opérations en chaîne pour permettre aux utilisateurs de voir ce qui se passe sur les réseaux blockchain, générant ainsi des mouvements de prix.

Informations clés via les données et API de données, actualités, alertes, graphiques professionnels

CryptoQuant fournit des informations clés aux utilisateurs en mettant à disposition des données essentielles sur la chaîne et le marché en exécutant des nœuds et en utilisant des API de données de qualité institutionnelle. Il offre une couverture de dizaines d’échanges majeurs. Les meilleurs analystes fournissent du contenu de source collective, notamment des graphiques intuitifs, des tendances à la hausse et à la baisse et des guides pédagogiques.

