Cryptos à acheter sur le plongeon: ETH, XRP et BNB sont des achats définitifs

Le marché de la crypto est secoué ces dernières semaines avec des corrections. Qu’il s’agisse d’Elon Musk ou du gouvernement chinois, il semble que les craintes liées à la réglementation et à l’énergie soient parmi les principaux facteurs conduisant à des ralentissements baissiers pour la classe d’actifs. Cependant, cela ne concerne pas les taureaux cryptographiques aujourd’hui. Avec Twitter voyant #buythedip tendance cet après-midi, il est évident que cette récente correction n’est pas une raison de ventes massives, mais plutôt une chance de plonger à rabais.

Alors que se passe-t-il aujourd’hui ? Les provinces sévissent durement contre le minage de crypto en Chine. Non seulement cela, mais la banque centrale a rencontré un certain nombre d’institutions financières pour renforcer l’interdiction du commerce de crypto. Au grand dam des investisseurs, il semble que ces institutions soutiennent pleinement la volonté d’interdire le commerce.

Tous les gains Bitcoin (CCC :BTC-USD) a vu au cours des deux dernières semaines, alors qu’il atteignait 41 000 $, avoir été effacé alors qu’il se situait à 32 500 $. Ethereum (CCC :ETH-USD) Un record de 4 300 $ semble maintenant être un lointain souvenir. Alors que le marché trébuche pour reprendre pied après ces préoccupations réglementaires, il peut sembler que l’avenir de la cryptographie s’affaiblit.

Cependant, il y a des tonnes d’investisseurs crypto qui savent que ce n’est pas le cas. Des milliers de tweets affluent avec le hashtag #buythedip, créant des mèmes ou encourageant simplement les investisseurs inquiets non seulement à tenir bon, mais à capitaliser sur l’opportunité d’achat.

Mais quels sont les meilleurs cryptos à acheter maintenant sur le plongeon ? Vérifier:

Cryptos à acheter sur le Dip : Ethereum (ETH-USD)

Source : Shutterstock

Ethereum est le bras droit de Bitcoin. Toujours le petit frère des deux, les prix d’Ethereum n’ont pas atteint les plus hauts de BTC. Cependant, l’ETH augmente rapidement, commençant l’année à 734 $ et grimpant jusqu’à 4 300 $ avant de voir des corrections. Il s’élève actuellement à 1 900 $, ce que beaucoup considèrent comme une remise énorme.

Ethereum se distingue de Bitcoin pour la simple raison qu’il a plus d’applications dans le monde réel que Bitcoin. Vitalik Buterin et d’autres fondateurs et développeurs d’Ethereum ont transformé le réseau en l’un des environnements les plus robustes pour la finance décentralisée et le développement d’applications.

Les contrats intelligents d’Ethereum alimentent une partie gigantesque des DApps. De plus, la norme de jetons ERC-20 de la plate-forme est considérée comme la référence en matière de frappe de nouveaux jetons; la fonctionnalité d’Ethereum est si large que si votre jeton ne répond pas à ses normes, il est interdit d’utilisation significative.

L’un des inconvénients pour les utilisateurs d’Ethereum a récemment été les frais de gaz très élevés et l’évolutivité limitée de la plate-forme. Pour cette raison, beaucoup se sont tournés vers des solutions d’évolutivité de couche 2 comme Polygone (CCC :MATIC-USD). La consommation d’énergie est un autre problème pour les investisseurs ; L’algorithme de preuve de travail d’Ethereum nécessite une grande énergie de calcul qui est mauvaise pour l’environnement.

Cependant, ce ne sera pas un problème pour toujours ; Ethereum est au milieu de son déploiement ETH 2.0, qui cherche à corriger bon nombre de ces problèmes. Selon les développeurs, l’évolutivité sera considérablement augmentée, ce qui entraînera une baisse des frais de gaz . De plus, la chaîne passera à la preuve de participation pour son épreuve, une méthode beaucoup moins énergivore.

Ethereum a une capitalisation boursière de plus de 224 milliards de dollars, ce qui en fait de loin la deuxième plus grande crypto-monnaie. Ajoutez à cela le prix de vente qu’il affiche et de belles perspectives d’avenir, et vous avez une raison impérieuse de #buythedip.

XRP (XRP-USD)

Source : Shutterstock

La crypto-monnaie XRP de Ripple est un jeu intéressant en ce moment. En plus des grands défis auxquels les monnaies numériques sont confrontées, elle est impliquée dans un procès fougueux avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Cependant, il tient toujours et ses perspectives semblent très bonnes chaque fois qu’il pourra surmonter ces problèmes.

La pièce XRP est le carburant du réseau Ripple. Ripple utilise des contrats intelligents pour envoyer de l’argent partout dans le monde à la vitesse la plus rapide possible. Il vise également à offrir l’option d’échange de devises la plus conviviale pour effectuer ces transferts. Avec Ripple, on peut acheter du XRP avec la monnaie fiduciaire de son choix, l’envoyer à n’importe qui d’autre, où ils peuvent le vendre pour la monnaie fiduciaire de son choix. Le produit obtenu est plus rapide qu’un virement bancaire et beaucoup moins cher.

Ripple a intenté une action en justice auprès de la SEC en décembre 2020. La poursuite provenait de l’accusation selon laquelle Ripple avait collecté 1,3 milliard de dollars dans une offre d’actifs de sécurité non enregistrée. Le principal argument de la SEC dans cette affaire est que le XRP de Ripple est un titre, plutôt qu’une devise, et était donc en violation des réglementations de la SEC avec sa distribution.

La SEC a trébuché dans cette poursuite. L’organisme de réglementation s’est vu refuser l’accès aux communications internes de Ripple, grâce auxquelles il espère trouver des employés de Ripple en train de trébucher dans leur langue.

Il semble que Ripple détient toutes les cartes. De plus, il conclut des accords à gauche et à droite avec des banques internationales, renforçant ainsi la légitimité qu’il recherche dans son espace. Il s’agit d’un achat facile, car il a un énorme potentiel de hausse d’une victoire sur le terrain.

Cryptos à acheter sur le Dip : Binance Coin (BNB-USD)

Source : Robert Paternoster / Shutterstock.com

Binance est la plus grande crypto-monnaie au monde. Pas plus tard qu’aujourd’hui, Binance a vu 27 milliards de dollars de transactions cryptographiques sur sa plate-forme.

Binance Coin est une évidence pour cette raison. La crypto est directement prise en charge par le plus grand échange crypto au monde. Et un jour comme aujourd’hui, lorsque les investisseurs paniquent pour vendre, le volume des transactions de BNB est en hausse de 71%. La bourse voit des milliards de dollars dans sa propre pièce échangés chaque jour.

Le réseau Binance se diversifie constamment pour répondre aux nouvelles demandes. La société a encouragé le jalonnement avec des récompenses BTC. Il a également lancé sa propre chaîne intelligente Binance afin de concurrencer directement la chaîne populaire d’Ethereum ; bien sûr, celui-ci est alimenté par BNB.

BNB est la quatrième plus grande crypto par capitalisation boursière, derrière seulement Bitcoin, Ethereum et stablecoin Attache (CCC :USDT-USD). Il se situe actuellement à une capitalisation boursière d’environ 3 milliards de dollars, un exploit très impressionnant pour être des années plus jeune qu’Ethereum et Bitcoin.

Bien que la valorisation de la BNB ait vacillé par rapport à ses sommets de 700 $, elle est désormais simplement décotée pour les investisseurs. BNB a le soutien de la plus grande institution de crypto-monnaie, il ne va pas tomber à plat comme d’autres pourraient le faire. Et avec la volonté de Binance de continuer à proposer des produits très demandés, l’application de BNB est appelée à s’élargir de plus en plus avec le temps.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.