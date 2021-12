Cryptos, CBDC et d’autres actifs numériques peuvent contribuer à ajouter 1,1 billion de dollars à l’économie indienne d’ici 2032: rapport

L’introduction du projet de loi sur la crypto-monnaie et la monnaie numérique officielle 2021 est actuellement attendue au Parlement. (Image : coffre-fort)

La prochaine étape de l’évolution du Web, baptisée Web 3.0 par l’industrie, dans laquelle l’Internet décentralisé s’appuie sur la technologie blockchain et les données appartiennent aux consommateurs, peut aider l’Inde à ajouter 1,1 billion de dollars de croissance économique à son PIB d’ici 2032, a déclaré le Forum de partenariat stratégique américano-indien (USISPF ) et l’échange cryptographique américain CrossTower lundi. Ici, les actifs numériques sont appelés crypto-monnaies telles que Bitcoin, pièces stables, monnaie numérique de la banque centrale, jetons non fongibles (NFT) et autres utilisant la technologie blockchain et de grand livre distribué. CrossTower était entré en Inde en septembre de cette année.

« L’Inde est particulièrement qualifiée pour bénéficier de cette transformation profonde des écosystèmes financiers et technologiques », a déclaré un rapport intitulé India’s 1 billion de dollars Digital Asset Opportunity par l’USISPF et CrossTower lancé lundi. Les raisons citées comprenaient d’abord, l’Inde est extrêmement entrepreneuriale étant le 3ème plus grand écosystème de startups au monde ; deuxièmement, l’Inde a la population numérique native la plus élevée au monde, avec la plus grande population de jeunes de tous les pays ; et troisièmement, les citoyens indiens sont férus de technologie avec une base de développeurs d’environ 2,8 millions en 2020 et devraient avoir le plus de développeurs d’ici 2023.

Cependant, cela nécessite des politiques et un cadre réglementaire appropriés, ajoute le rapport. « D’un point de vue réglementaire, notre principale préoccupation est la protection des investisseurs. Le gouvernement devrait adopter une approche réglementaire ouverte, créant potentiellement un bac à sable où les entreprises ont le temps d’expérimenter cette technologie et au lieu de probablement tuer l’ensemble de l’industrie, apporter une réglementation légère dès le début et faire évoluer le processus réglementaire à partir de là « , a déclaré Kapil Rathi, co-fondateur et PDG de CrossTower à Financial Express Online.

De plus, les projets de blockchain liés au gouvernement devraient générer près de 0,1 milliard de dollars de PIB en Inde en 2021 et atteindraient 5,1 milliards de dollars en 2032. . Les taxes sur les biens et services pourraient également être intégrées à différentes couches d’un protocole », indique le rapport. De plus, la création d’une identité numérique, dont la propriété appartient au titulaire mais est vérifiable par le gouvernement, comme les certificats de naissance, pourrait contribuer 8,2 milliards de dollars au PIB de l’Inde en 2032.

De même, d’autres secteurs utilisant la technologie blockchain, notamment les soins de santé, la chaîne d’approvisionnement, la fidélité et les récompenses, les paiements et les envois de fonds, les services financiers et l’art, ont le potentiel de contribuer à 1,42 milliard de dollars, 68,6 milliards de dollars, 2,8 milliards de dollars, 21,7 milliards de dollars, 13,3 milliards de dollars et 51,5 milliards de dollars. respectivement d’ici 2032.

« La monnaie numérique n’est qu’un des cas d’utilisation, mais les actifs numériques comme nous aimerions les appeler en tant qu’écosystème ont beaucoup plus de potentiel. Il s’agit de récompenser les participants sur Blockchain. Il existe d’excellents cas d’utilisation de la finance décentralisée, comme les prêts entre pairs. Ainsi, d’un point de vue financier, la monnaie numérique n’est qu’un aspect. Je ne vois pas beaucoup de banques centrales adopter le Bitcoin ou toute autre monnaie comme monnaie légale dans un avenir proche », a ajouté Rathi.

L’introduction du projet de loi sur la crypto-monnaie et la monnaie numérique officielle 2021 est actuellement attendue au Parlement. Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, avait déclaré la semaine dernière, lors de l’heure des questions à Rajya Sabha, que le projet de loi attendait l’approbation du cabinet. Le projet de loi vise à créer un cadre facilitant la création de la monnaie numérique officielle qui sera émise par la Reserve Bank of India et à interdire toutes les crypto-monnaies privées en Inde.

