Crypto’s Self-Policing dévoile le délit d’initié sur le marché NFT d’une valeur de 0,5 milliard, OpenSea

Crypto’s Self-Policing dévoile un délit d’initié sur le marché NFT d’une valeur de 1,5 milliard de dollars, OpenSea

AnTy16 septembre 2021

Le marché populaire de jetons non fongibles (NFT) OpenSea a répondu aux rapports selon lesquels son employé serait impliqué dans un délit d’initié.

Ce n’est que cette semaine qu’il “a appris qu’un de nos employés avait acheté des articles dont ils savaient qu’ils devaient être affichés sur notre page d’accueil avant d’y apparaître publiquement”, a déclaré Devin Finzer, PDG et co-fondateur d’OpenSea, dans sa déclaration officielle. .

Le qualifiant d'”incroyablement décevant”, Finzer a déclaré qu’ils menaient un examen par un tiers de cet incident pour décider des mesures supplémentaires qu’ils devaient prendre.

Pour l’instant, ils ont mis en place certaines politiques, notamment l’interdiction aux membres de l’équipe d’utiliser des informations confidentielles pour acheter ou vendre des NFT, et ils ne doivent pas acheter ou vendre à partir de collections ou de créateurs présentés ou promus par OpenSea.

« Nous nous engageons à faire ce qu’il faut pour nos utilisateurs et à regagner la confiance de la communauté que nous servons. »

L’autorégulation est la voie

Mardi, l’utilisateur de Twitter @ZuwuTV a accusé le chef de produit d’OpenSea, Nate Chastain, d’avoir acheté un NFT juste avant le marché, le présentant sur la première page de son site Web uniquement pour le vendre après que le prix ait été augmenté suite au buzz autour de la page principale. .

Selon 8btc, les ventes liées à Chastain ont révélé que ses ventes NFT de premier plan ne lui ont profité qu’un peu moins de 19 Ether, d’une valeur d’environ 68 500 $, au moment de la rédaction.

Jeff Dorman, CFA, CIO Arca a applaudi les efforts de @ZuwuTV, notant qu’il est formidable de voir que la communauté crypto s’autocontrôle.

« Travailler avec les régulateurs pour élaborer un nouvel ensemble de règles qui incluent l’autorégulation de la communauté conduira à un écosystème financier meilleur, plus juste et plus sûr. »

Croissance explosive

En juillet, OpenSea a obtenu une valorisation de 1,5 milliard de dollars après avoir levé 100 millions de dollars lors d’un tour de table mené par a16z avec la participation d’investisseurs tels que Ashton Kutcher et Michael Ovitz.

Au cours des derniers mois, OpenSea a été le plus gros consommateur de gaz du réseau Ethereum, représentant plus de 14% de tout l’éther brûlé jusqu’à présent.

En août, OpenSea a atteint un nouveau record de volume mensuel de 3,24 milliards de dollars, contre 326 millions de dollars le mois précédent, selon Dune Analytics. Le volume quotidien, cependant, est maintenant en baisse, un peu comme dans l’ensemble de la scène NFT.

Le 29 août, sur Ethereum, le volume quotidien d’OpenSea a atteint un pic de 235,2 millions de dollars et depuis lors, il est en baisse continue pour chuter à 52,6 millions de dollars le 11 septembre. Cette semaine, les volumes quotidiens connaissent une légère hausse à 81 millions de dollars.

