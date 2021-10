Cryptosnake : Nouveau jeu DeFi NFT basé sur Snake

[Featured Content]

Au cours des derniers mois, les jeux de jetons non fongibles (NFT) basés sur DeFi ont atteint des niveaux record, accumulant des dizaines de milliers d’utilisateurs dans le monde.

Ils adoptent le modèle commercial du jeu pour gagner qui permet aux joueurs de gagner des récompenses crypto tout en jouant à leurs jeux préférés.

Il existe déjà des milliers de jeux NFT sur le marché, et d’autres sont lancés chaque jour. Mais même avec la longue liste de jeux disponibles, les joueurs de blockchain recherchent toujours quelque chose qui leur permet de gagner plus de récompenses. Et maintenant, Cryptosnake vise à être à la hauteur de cette attente.

Qu’est-ce que Cryptosnake ?

Cryptosnake est un jeu de blockchain axé sur le NFT basé sur le simple mais classique « Snake » des années 2000.

Le concept du jeu implique un serpent qui doit « manger » des briques pour grandir. Les joueurs dirigent le serpent afin qu’il n’entre en collision ni avec les obstacles du jeu ni avec son corps. La difficulté du jeu augmente à mesure que la longueur du serpent augmente.

Bien que ce jeu ait été adapté à différents appareils, les développeurs essayant de trouver de nouvelles idées pour le rendre plus attrayant, le concept de base reste inchangé.

Mais maintenant, Cryptosnake vise à évoquer ce sentiment de nostalgie et en même temps à introduire un moyen pour les joueurs de gagner de vraies crypto-monnaies tout en jouant au jeu.

Comment ça marche?

Cryptosnake offre des flux de revenus attrayants et diversifiés. La principale source de revenus provient de la croissance du serpent, et cela consiste à lui donner des jetons fournis sur le terrain de jeu.

Les joueurs gagnent un taux de pourcentage annuel (TAP) passif en jalonnant leurs jetons SNAKE, et le taux augmente si le serpent est plus pompé.

De plus, les joueurs peuvent augmenter leur TAP en accumulant les nombreux bonus disponibles dans le jeu, comme celui qui vous récompense pour avoir passé plus de temps.

Fait intéressant, le jeu intègre la réduction de moitié dans son protocole. Tous les six mois, le TAP sera réduit de moitié, ce qui donne un avantage aux premiers utilisateurs.

Trouver ou acheter des artefacts de jeu est un autre moyen pour les joueurs de gagner de Cryptosnake. Les artefacts, qui incluent le diamant, le chasseur de serpent, le charmeur de serpent, le serpent de l’ombre, la licorne arc-en-ciel, etc., agissent comme des portions ou des boosters pour augmenter la rentabilité du serpent. Ils sont limités en nombre, ce qui les rend plus précieux.

Un autre flux de revenus se présente sous la forme d’un système de récompense où 30% des premières transactions effectuées par les nouveaux joueurs dans le jeu sont réparties entre les anciens joueurs.

Dans ce cas, les joueurs n’ont même pas besoin d’inviter qui que ce soit au jeu pour gagner une récompense. La seule façon pour les joueurs de s’assurer d’obtenir cette récompense est de rejoindre le jeu à ses débuts.

Cryptosnake est également conçu de telle sorte que non seulement la monnaie du jeu soit un jeton non fongible (NFT), mais tous les actifs du jeu, y compris les artefacts et les serpents eux-mêmes.

Cela permet aux joueurs d’acheter et de vendre n’importe quel objet du jeu sur le marché et de gagner de l’argent réel grâce à eux.

Comment participer

Actuellement, Cryptosnake n’a pas été officiellement lancé, mais il est en phase finale de développement et devrait être mis en ligne le 30 novembre 2021.

Cependant, les premiers fans du jeu peuvent rejoindre la communauté du projet et avoir la chance de recevoir des bonus sous la forme du jeton SNAKE, qui sera ensuite envoyé à leurs portefeuilles numériques Cryptosnake enregistrés lorsque le jeu sera enfin lancé.

Tokenomics : qu’est-ce que le jeton SNAKE ?

SNAKE est le jeton utilitaire natif de Cryptosnake. Il est basé sur le réseau Binance Smart Chain (BSC) et peut être échangé contre d’autres devises basées sur BSC.

Il a un plafond d’approvisionnement de 10 milliards de jetons, avec une distribution initiale de 100 millions de jetons SNAKE, qui seront disponibles sur PancakeSwap pour une prévente, permettant aux investisseurs et aux autres acteurs du marché d’acheter le jeton à un stade précoce du lancement du projet.

Les jetons restants, 9,9 milliards de SNAKE serviront de jetons de jalonnement et seront émis de manière élastique au moment où le NFT est cassé (lorsque le serpent est détruit) et convertis en jetons SNAKE aux taux de change du marché. De nouveaux jetons seront également émis au moment de l’accumulation des intérêts de jalonnement.

