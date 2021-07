CryptoUK et Currency.com unissent leurs forces pour améliorer la collaboration avec les législateurs et les régulateurs

La plate-forme de cryptographie européenne à croissance dynamique Currency.com a lancé un partenariat avec l’association commerciale britannique CryptoUK pour améliorer la coopération et la collaboration avec les législateurs et les régulateurs, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Le partenariat a été annoncé aujourd’hui. Les deux organisations visent à aider à créer des réglementations axées sur les objectifs, à promouvoir des normes de conduite plus élevées dans le secteur des crypto-monnaies et à garantir que le Royaume-Uni réalise son potentiel pour devenir un leader international sur le marché des crypto-monnaies.

Currency.com pour informer les régulateurs et partager les meilleures pratiques

Currency.com rejoint CryptoUK en tant que membre du comité exécutif. La plate-forme fera des recommandations sur la façon de répondre aux développements dans l’industrie. Il informera également les législateurs et les régulateurs pour aider à établir de nouvelles lignes directrices fiables pour l’industrie. Les autres membres du comité exécutif de CryptoUK comprennent BCB Group, eToro, Crypto.com, CryptoCompare et Ripple (XRP / USD).

Vitaliy Kedyk, directeur de la stratégie chez Currency.com, a déclaré :

« L’adoption par les consommateurs et les institutionnels des crypto-monnaies et des actifs tokenisés n’a cessé de croître ces derniers mois, ce qui suggère que le secteur est sur le point de se généraliser. À mesure que la demande de crypto-monnaies augmente, la réglementation et les meilleures pratiques doivent continuer à suivre le rythme des changements dans l’industrie. Pour favoriser un dialogue, une collaboration et un partage des connaissances accrus entre l’industrie de la cryptographie en plein essor et les régulateurs, nous avons rejoint CryptoUK en tant que membre exécutif. Currency.com s’engage à garantir l’intégrité du secteur britannique de la cryptographie et la sécurité de ses investisseurs et nous sommes pleinement convaincus que nous pouvons y parvenir avec CryptoUK.

Le président de CryptoUK, Ian Taylor, a ajouté :

« Currency.com apportera une expertise locale et mondiale importante à notre comité exécutif et à ses initiatives. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour aider à garantir que le Royaume-Uni réalise son potentiel de leadership mondial et pour favoriser l’innovation, la création d’emplois et les opportunités d’investissement.

Currency.com se démarque par sa technologie intuitive et de pointe

La plate-forme de croissance dynamique connecte de manière transparente la finance traditionnelle et les crypto-monnaies. Propulsée par une technologie simple mais intuitive, la plate-forme crypto permet aux investisseurs d’acheter, d’échanger et d’investir dans des crypto-monnaies populaires en utilisant à la fois de la monnaie fiduciaire et de la monnaie crypto. Lorsque cela est autorisé, Currency.com permet également de négocier des matières premières, des indices et des actions sous forme de jetons, permettant aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles. Offre une tarification transparente et un contrôle rigoureux des risques. L’année dernière, la base de clients de Currency.com a augmenté de 374%.

