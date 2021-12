Crysis 2 & 3 Remastered ont reçu un autre patch de commutateur, voici tous les détails

Mettre à jour aujourd’hui

Si vous avez joué à Crysis 2 et 3 Remastered sur Nintendo Switch, vous serez ravi d’apprendre qu’une nouvelle mise à jour est désormais disponible pour les deux jeux.

Le responsable de la communauté de Crytek a partagé tous les détails sur le subreddit du jeu. Il existe des correctifs de crash, des correctifs d’armes, des correctifs d’art et de rendu, et bien plus encore – en faisant passer les jeux à la version 1.2.0. Voici les détails complets pour les deux jeux :

Crysis 2 remasterisé

Corrections de crash, Diverses corrections d’art et de rendu, Diverses corrections de sons, Améliorations des animations faciales, Correction d’un problème avec les vidéos déverrouillées n’apparaissant pas dans les menus, Corrections d’armes et de portée.

Crysis 3 remasterisé

Corrections de crash, diverses corrections d’interface utilisateur, ajout d’un paramètre de difficulté Post-Human Warrior, diverses corrections d’art et de rendu, diverses corrections de sons, correction d’un problème avec les vidéos déverrouillées n’apparaissant pas dans les menus, corrections d’armes et de portée.

Crytek a également un patch séparé à venir pour Crysis Remastered sur le Switch :

« Nous aurons bientôt un correctif séparé pour Crysis Remastered pour Switch, et des correctifs pour PC et autres consoles suivront dans un proche avenir. »

Que pensez-vous du dernier patch pour Crysis 2 et 3 ? L’expérience s’est-elle améliorée de votre côté ? Dites-nous ci-dessous.

