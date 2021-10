Crysis 2 & 3 Remastered ont reçu un patch de commutateur, voici tous les détails

Crytek Trilogie Crysis remasterisée est arrivé récemment sur la Nintendo Switch et même si nous pensions que c’était assez impressionnant, il y a certainement des problèmes.

Heureusement, le développeur a entendu les commentaires des joueurs et a maintenant résolu de nombreux problèmes signalés (spécifiquement liés à la version remasterisée de Crise 2 et Crise 3) dans le dernier patch du jeu – Version 1.1.0.

Et merci à tous pour vos retours ! Nous cherchons à publier plus de correctifs dans un proche avenir. pic.twitter.com/LadPbhsliO

De nouveaux patchs pour #Crysis 2&3 Remastered sont arrivés. Ils incluent des améliorations de performances, des correctifs audio et de stabilité, etc. Pour plus de détails – https://t.co/IrfcgzJy4h

Voici les notes de mise à jour complètes pour la version Switch de la trilogie, gracieuseté d’un message officiel du développeur via Reddit. Malheureusement, ils n’entrent pas dans les détails, mais c’est suffisant pour avoir une idée de ce qui a été amélioré :

Aujourd’hui, nous avons le patch 1.1.0 pour Crysis 2 & 3 sur Nintendo Switch. Nous tenons à remercier nos joueurs Switch pour leur soutien et leurs commentaires sur Crysis 2 et 3. Nous avons travaillé dur au cours des deux derniers jours pour résoudre la plupart des problèmes signalés, en améliorant les visuels et les performances qui en retour devraient aider à rester plus élevés résolution dynamique dans les jeux. Vous pouvez trouver la liste complète des changements ci-dessous.