Crysis 2 et 3 Remastered sont tous deux destinés à changer, mais uniquement individuellement

Crytek a dévoilé aujourd’hui ses plans de lancement pour Trilogie Crysis remasterisée, une prochaine collection de Crise, Crise 2, et Crise 3 remasters.

La collection sera lancée le 15 octobre sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One et PlayStation 4 en tant que package tout-en-un, mais Switch est traité un peu différemment. Au lieu de recevoir la trilogie complète sous forme de package tout-en-un, les propriétaires de Switch ne peuvent choisir d’acheter Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered qu’individuellement, bien que chacun reçoive finalement sa propre version physique dédiée.

Le jour du lancement (15 octobre), vous pourrez récupérer chacune des deux nouvelles versions – ainsi que l’original Crysis Remastered si vous ne l’avez pas déjà – pour 29,99 $ / 29,99 € chacune sur l’eShop. Les éditions physiques des deux nouveaux titres viendront “plus tard”.

Une nouvelle bande-annonce a été publiée montrant une comparaison entre la version PS3 originale du jeu et la nouvelle version PS5 si cela vous intéresse – bien sûr, il convient de rappeler que les visuels affichés ici ne seront pas représentatifs de la version Switch.

