Crysis Remastered obtient la date de sortie de Switch Retail

Avec 20 cartes signées « placées au hasard » dans les commandes du jour 1

par Thomas Whitehead il y a 4 heures Image : Crytek

La question de « peut-il exécuter Crysis » a été résolument répondue sur Switch avec la sortie eShop de Crysis remasterisé l’année dernière; heureusement, nous avons maintenant aussi Trilogie Crysis remasterisée en route vers l’eShop cet automne, y compris chaque entrée vendue séparément si vous avez déjà la première.

Il reste un peu étrange, la trilogie étant uniquement téléchargeable, que nous obtenions également le premier jeu en vente au détail. Crytek a maintenant confirmé que la version cartouche de cette première entrée de la trilogie arrivera le 28 septembre. Chaque exemplaire aura une carte d’art incluse, et dans une promotion qui nous rappelle Charlie et la chocolaterie il y aura 20 cartes dédicacées spéciales distribuées au hasard le premier jour.

Toutes les copies de la version commerciale comprendront une carte d’art bonus exclusive, certains fans chanceux peuvent également trouver une carte d’art à collectionner dédicacée avec 20 cartes signées par l’équipe de développement et placées au hasard dans les commandes du jour 1.

Est-ce que l’un d’entre vous envisage de récupérer la version physique de Crysis Remastered, et plus important encore, rentrerez-vous chez vous aussi vite que possible si vous obtenez une carte signée ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

