Crysis Remastered Trilogy a une date de sortie

Crysis Remastered Trilogy a reçu une date de sortie du 15 octobre pour les plateformes PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch

Le pack tout-en-un comprend les remasters des campagnes solo de Crysis, Crysis 2 et Crysis 3. À la même date, si vous préférez acheter Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered individuellement, vous pourrez faire cela.

Crysis Remastered Trilogy recevra également une version physique pour les plateformes Xbox et PlayStation. Nintendo Switch obtiendra une version commerciale distincte pour Crysis 1, 2 et 3 Remastered, avec une carte d’art bonus exclusive. De plus, vingt cartes artistiques insérées au hasard dans les commandes du premier jour pour chaque format seront numérotées et dédicacées par les membres de l’équipe de développement.

La trilogie Crysis Remastered est optimisée et améliorée pour les consoles de nouvelle génération, ce qui signifie que les jeux Crysis sont plus fluides et meilleurs qu’avant.

Les jeux originaux ont été joués à une résolution moyenne de 720p et jusqu’à 30 FPS. Sur Xbox Series X et PlayStation 5, les remasters jouent entre 1080p et 4K à 60 FPS, obtenus avec une résolution dynamique. En plus des gains de performances, la trilogie propose un éclairage amélioré et des personnages, des armes et des environnements visuellement améliorés, ainsi que des textures haute définition.

Avant le lancement, Crytek a publié des vidéos de comparaison qui montrent la différence entre les remasters sur Xbox Series X par rapport aux jeux originaux sur Xbox 360, et une bande-annonce de comparaison PlayStation 3 vs PlayStation 5 avec une version PC à venir.

En savoir plus sur chaque version :

Lancement de la trilogie Crysis Remastered

Crysis Remastered Trilogy sera lancé sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC et fonctionnera également bien sur Xbox Series X|S et PS5. Ce sera une sortie numérique via Epic Games Store, le PlayStation Store, le Nintendo eShop et le Microsoft Store, les joueurs peuvent obtenir 3 jeux pour le prix de 2 avec la trilogie au prix de 49,99 USD / 49,99 EUR.

Lancement de Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered

Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered, présentant les campagnes solo des jeux originaux sortis respectivement en 2011 et 2013, seront lancés sur Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store et Nintendo Switch eShop le 15 octobre pour 29,99 USD / 29,99 EUR pièce. Avec des versions de détail de Nintendo Switch à venir plus tard.

Crysis remasterisé – Disponible maintenant

Crysis Remastered, qui présente la campagne solo du jeu original de 2007, lancé l’automne dernier et est disponible à l’achat numérique dès aujourd’hui sur Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store et Nintendo Switch eShop.