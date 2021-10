Crysis Remastered Trilogy – Trois jeux de tir classiques maintenant meilleurs que jamais

Crysis Remastered Trilogy propose trois jeux de tir à la première personne emblématiques sur PC et consoles le 15 octobre, avec une multitude de mises à niveau visuelles et des centaines d’améliorations de performances qui les rendent plus beaux que jamais. Chaque jeu a été minutieusement remasterisé, relançant ce qui était déjà des exploits technologiques lors de leur première sortie dans l’espace AAA moderne.

Pour les joueurs de retour, vous pourrez découvrir les titres FPS classiques avec de toutes nouvelles fonctionnalités graphiques, mais avec le même gameplay de bac à sable stratégique que vous connaissez et aimez. Pour les nouveaux joueurs, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour plonger dans le monde de Crysis. Crysis Trilogy Remastered préserve l’expérience de jeu tout en offrant un package tout-en-un qui donnera à de nombreux tireurs modernes une course pour leur argent. Que vous jouiez sur un PC haut de gamme, une console de nouvelle génération ou un appareil Nintendo Switch, Crysis Remastered Trilogy propose des mises à jour sur mesure des jeux principaux, ce qui en fait le meilleur moyen de jouer à Crysis, Crysis 2 et Crysis 3.

Retour à l’endroit où tout a commencé

Le premier jeu inclus dans la trilogie Crysis Remastered est Crysis, sorti pour la première fois en 2007. Vous incarnez Nomad, un soldat des forces spéciales qui utilise la Nanosuit. Cette combinaison est un outil puissant qui peut être utilisé de diverses manières pour prendre le dessus sur vos ennemis. Vous affronterez des ennemis à la fois terrestres et extraterrestres, abordant les combats d’une nouvelle manière à chaque bataille. En raison de son approche bac à sable pour un jeu de tir à la première personne, vous disposez de nombreuses options pour engager l’ennemi. La Nanosuit permet à Nomad de rediriger l’alimentation et de changer de tactique à la volée, et le monde est rempli d’une multitude d’armes et de véhicules à expérimenter. Utilisez la furtivité pour éliminer les ennemis sans laisser de trace, ou utilisez l’environnement à votre avantage et faites pleuvoir le feu sous tous les angles.

Crysis Remastered a été encore mis à jour pour cette version, et les joueurs qui l’ont déjà acheté pourront acheter les deux autres jeux séparément. Depuis son lancement en 2020, l’équipe a travaillé d’arrache-pied à l’écoute des commentaires des joueurs pour proposer une version encore meilleure, qui est celle incluse dans la trilogie Crysis Remastered.

Nanocombinaison 2.0

Crysis 2 a également été remasterisé pour la trilogie Crysis Remastered, ajoutant un éclairage, des matériaux et des textures améliorés. Dans la suite du premier Crysis, les joueurs enfilent la Nanosuit 2.0, qui est encore plus tactile et puissante que la combinaison précédente. Crysis 2 troque les îles Lingshan contre les ruines détruites de New York. La menace extraterrestre est de retour et un nouveau protagoniste appelé Alcatraz doit affronter des machines de guerre blindées, tout en étant poursuivi par CryNet Systems.

La Nanosuit 2.0 de Crysis 2 est encore affinée et offre plus d’options tactiques que dans le jeu précédent. Le dispositif de dissimulation vous permet toujours de prendre le dessus sur les ennemis, mais cette fois avec des options de furtivité améliorées, ce qui se traduit par des éliminations au corps à corps silencieuses plus satisfaisantes. La jungle urbaine de New York était magnifique lors de sa première sortie en 2011, mais avec la technologie améliorée de la trilogie Crysis Remastered, ses décombres en ruine et son éclairage riche éclatent mieux que jamais. Les ombres mises à jour sur le verre et les particules à travers la ville aident vraiment à ajouter encore plus de profondeur à la vision apocalyptique de Crysis 2 sur New York.

Évaluer, adapter et attaquer

Le troisième jeu, Crysis 3, a été remasterisé pour un public moderne, emmenant les joueurs dans la vaste forêt tropicale urbaine de New York. L’enjeu est plus grand que jamais dans la conclusion de la trilogie Crysis. La Nanosuit a été encore étendue, ajoutant des capacités de piratage qui permettent aux joueurs de dominer davantage leurs ennemis. L’arc à poulies figure dans Crysis 3, un favori parmi les joueurs vétérans. Il permet plus d’avantages tactiques que dans les jeux précédents, ce qui s’associe au monde plus ouvert et plus fluide. La ville de New York est composée des « Sept Merveilles », des zones distinctes qui doivent être approchées avec précaution. Nano-Vision peut être utilisé pour marquer et évaluer les menaces ennemies, et c’est à vous de décider exactement comment les approcher.

Prophet vise à vaincre le leader de la race Ceph dans cette finale émouvante. Il utilisera tout à sa disposition, des véhicules puissants aux armes et technologies extraterrestres. Grâce au cadre de la forêt tropicale, Crysis 3 associe l’ambiance urbaine de New York de Crysis 2 et les paysages tropicaux du premier jeu. Ce mélange unique a été encore amélioré dans le cadre de la trilogie Crysis Remastered.

Améliorations du PC

Si vous êtes un joueur PC, il y a beaucoup d’améliorations à découvrir dans le cadre des jeux Crysis remasterisés. Le Ray Tracing et une qualité visuelle suprême peuvent être obtenus sur les cartes RTX 3080/3090 haut de gamme et les processeurs AMD/Intel modernes avec DLSS activé. Il y a également eu des améliorations à tous les niveaux sur PC, avec des détails supplémentaires incroyables pour tout, des véhicules aux armes et au-delà. Ces chefs-d’œuvre graphiques originaux fonctionnent mieux que jamais, offrant des textures jusqu’à 4K et un gameplay fluide à 60 images par seconde.

FPS de nouvelle génération

Pour ceux qui cherchent à récupérer Crysis Trilogy Remastered sur consoles, il existe de nombreuses améliorations incroyables. Jouer sur la nouvelle génération prend en charge 60 FPS et jusqu’à 4K avec une résolution dynamique, y compris des options supplémentaires déverrouillées pour les consoles PS5 et Xbox Series uniquement. Il s’agit notamment d’un ombrage de végétation amélioré, d’animations d’armes à fréquence d’images plus élevée et d’effets d’ondulation de l’eau. Les fans de la génération actuelle pourront également jouer à Crysis Trilogy Remastered, avec des améliorations de l’éclairage et des ombres. Le verre et les débris présentent une profondeur supplémentaire grâce à la technologie d’ombre améliorée, ce qui signifie que les environnements tropicaux de Crysis et les espaces urbains de Crysis 2 et 3 ont ajouté des détails et une fidélité.

Allume le!

Crysis Remastered Trilogy arrive sur Nintendo Switch, ce qui signifie que vous pourrez découvrir les trois jeux en mode portable ou ancré. Lorsqu’ils sont ancrés, les trois jeux offrent des performances incroyables à 30 FPS et jusqu’à 900p en résolution. Les performances restent à 30 FPS lorsque vous jouez non connecté, ce qui signifie que vous pouvez emporter la trilogie avec vous où que vous alliez. Dans l’ordinateur de poche, vous obtiendrez une résolution cohérente de 720p et la possibilité d’utiliser des commandes gyroscopiques. Ces jeux emblématiques bénéficient d’une résolution dynamique, de transitions d’ombre, d’éclairage, de matériaux et de textures améliorés sur Nintendo Switch. Nous vous recommandons d’essayer les commandes gyroscopiques pour plus de liberté de mouvement lors des combats.

Les versions commerciales de Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered sortiront plus tard cette année pour Nintendo Switch. Crysis Remastered a été lancé le 28 septembre et peut être récupéré sous forme de copie physique maintenant.

Quel que soit l’endroit où vous prévoyez de jouer à Crysis Remastered Trilogy, vous pourrez voir les centaines d’améliorations en action, élevant ce qui était déjà les meilleurs jeux lors de leur première sortie dans des vitrines technologiques impressionnantes, même aux yeux des joueurs modernes. Il s’agit d’un ensemble tout-en-un d’un excellent rapport qualité-prix à 49,99 $/49,99 £/49,99 €. Les joueurs peuvent acheter les jeux séparément s’ils ont déjà acheté Crysis Remastered, ainsi que les améliorations apportées depuis le lancement du jeu. Équipez-vous et découvrez le légendaire jeu de tir à la première personne comme jamais auparavant avec Crysis Remastered Trilogy, lancé le 15 octobre 2021 sur PC, Nintendo Switch et consoles PlayStation/Xbox actuelles et de nouvelle génération.